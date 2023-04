Immortals of Aveum dévoile son univers fantastique original et magique

L'humanité livre une guerre sans fin pour le contrôle de la magie dans Immortals of Aveum.

Portée par les comédiens Darren Barnet (Never Have I Ever, Road House, Gran Turismo) et Gina Torres (Suits, Pearson, Firefly) qui incarneront respectivement Jack et la Générale Kirkan, l’histoire d’Immortals of Aveum se focalise sur un Instable, une personne qui manifeste de manière inattendue des capacités magiques au cours de sa vie, qui va rejoindre un ordre d’élite de guerriers-mages, appelé l’Ordre des Immortels. Impliqué dans la Guerre éternelle, celui-ci va devoir percer les mystères du passé trouble d’Aveum pour sauver son avenir tout en utilisant sa maîtrise des trois couleurs de magie (bleu, vert et rouge) pour venir à bout de nombreux ennemis.

Summon your power, stop the Everwar, save the realms… Simple, right? Find out more about #ImmortalsOfAveum here: https://t.co/ffQrhixF0I pic.twitter.com/J7Z2RoiFtB — Immortals of Aveum (@ImmortalsAveum) April 13, 2023

Bret Robbins, PDG et game director d’Ascendant Studios, a déclaré :

C’est un véritable honneur pour moi de pouvoir enfin dévoiler Immortals of Aveum au monde entier. Cela fait cinq ans que nous y travaillons chez Ascendant Studios, et je suis très fier de l’équipe et de sa détermination à vouloir faire quelque chose de marquant. Nous avons créé un FPS spectaculaire et palpitant dans un monde original et fantastique, combinant des combats vifs et fluides à une histoire épique. Je suis impatient que tout le monde y joue.

Un trailer pour Immortals of Aveum

Développé par Ascendant Studios sur le moteur graphique Unreal Engine 5, Immortals of Aveum sortira le 20 juillet prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via EA app, Steam et l’Epic Games Store. Jeff Gamon, directeur général d’EA Partners, a déclaré :

Le but d’EA Originals est de soutenir les individus et les équipes qui ont une vision créative et révolutionnaire de leurs jeux. Ascendant Studios nous a séduit lorsque nous avons vu avec quelle fluidité la magie avait été intégrée dans un FPS au rythme effréné, tout en proposant une histoire dont nous n’arrivions pas à nous détacher. Avec Immortals of Aveum, Bret Robbins a réuni une équipe incroyablement talentueuse avec une passion infaillible pour la création de jeux AAA originaux et la narration de nouvelles histoires.

A noter que le gantelet Arc électrique purifié, qui augmente la puissance des sorts de Jak, est offert pour chaque précommande d’Immortals of Aveum tandis que l’Édition Deluxe permet d’obtenir un gantelet unique, trois anneaux, deux bracelets et trois totems.