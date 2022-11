Immortality, le dernier jeu du créateur de Her Story, arrive sur mobile

Le dernier jeu de Sam Barlow (Her Story) arrive sur mobile. Immortality est disponible dès à présent sur iOS et Android, gratuit avec un compte Netflix.

Les jeux vidéo se suivent et ne se ressemblent. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les plateformes. Du AAA qui demande une configuration extrêmement puissante au petit jeu indépendant qui peut tourner sur un Raspberry Pi, les joueurs n’ont que l’embarras du choix. Les studios sont nombreux, les styles aussi. Depuis quelque temps, Netflix a mis les bouchées doubles sur ce segment. Voici qu’arrive Immortality, par le créateur de Her Story.

Après une sortie sur Xbox Series X|S et PC cet été, Immortality, le dernier projet en date du créateur de Her Story, Sam Barlow, est désormais disponible sur Android et iOS via Netflix. Si vous êtes abonné(e) au service de streaming, vous pouvez télécharger le jeu sans surcoût et profiter de l’une des plus belles expériences de jeu vidéo de cette année 2022.

Comme avec les précédents projets de Sam Barlow, Immortality est une lettre d’amour aux jeux vidéo des années 1990. Vous devrez découvrir le destin de l’actrice fictive Marissa Marcel. Il vous faudra pour cela assembler les morceaux de cette énigme en regardant des extraits de trois films inédits et autres vidéos behind-the-scenes.

Pour Immortality, Sam Barlow a recruté Allan Scott et Amelia Gray, plus connus pour leurs travaux sur Le jeu de la dame et Mr. Robot, pour aider à écrire le scenario de Immortality. Si vous êtes à la recherche d’une très belle histoire, dans un jeu vidéo très bien ficelé, ce titre pourrait valoir le coup. À tester dès à présent sur iOS ou Android.