Il y a 3 ans, Star Wars dévoilait le secret le plus intense des Clone Troopers en toute discrétion

Découvrez le secret le plus intense des Clone Troopers de Star Wars, caché à la vue de tous depuis 3 ans !

Tl;dr Star Wars: The Bad Batch met en scène des clones défectueux.

Clone Force 99, groupe de clones défectueux, devient central dans l’histoire.

Des théories suggèrent l’existence d’autres groupes de clones défectueux.

Des clones défectueux au centre de l’intrigue

Dans Star Wars: The Bad Batch, nous sommes introduits à un concept inédit dans l’univers de Star Wars : les clones défectueux. Plus précisément, nous découvrons Clone Force 99, un groupe de clones défectueux introduits à l’origine dans la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars. Leur histoire, leur dynamique de groupe et leurs capacités spéciales sont dévoilées au grand jour dans The Bad Batch. Leurs aventures constituent aujourd’hui le dénouement de l’histoire des clones dans la franchise Star Wars.

La force de l’unité dans Clone Force 99

Clone Force 99 symbolise une nouvelle définition de la famille pour des êtres conçus pour être de simples copies carbone. Leur détermination à rester unis et à se sauver mutuellement face à l’Empire a non seulement créé une série télévisée captivante, mais aussi l’une des histoires les plus émouvantes de Star Wars. Leur parcours, combiné à la fin heureuse dans le final de la série The Bad Batch, donne à ce show une place unique dans l’univers Star Wars.

Des clones défectueux aux capacités souhaitables

Il est important de noter que Clone Force 99 est composé de clones défectueux qui possèdent néanmoins des attributs recherchés pour des soldats. Le public a également découvert un autre clone défectueux, le 99, qui vivait sur Kamino et travaillait comme clone de maintenance. Malgré son statut de clone défectueux, 99 s’est révélé être un véritable héros lors de l’attaque des Séparatistes sur Kamino. Cela soulève la question de savoir s’il existe d’autres clones défectueux dans l’univers de Star Wars.