IBM Watson est de retour, en tant que studio de développement d'IA : Watsonx sera une plateforme similaire à NVIDIA AI Foundations.

Bien des années avant que le monde ne soit impressionné comme aujourd’hui par les contenus générés par ChatGPT et les nombreux autres systèmes d’intelligence générative, Watson, d’IBM, bluffait tout un chacun dans le célèbre jeu de culture générale Jeopardy. Le projet d’informatique cognitive d’IBM dominait outrageusement ses adversaires humains, mais l’entreprise américaine avait des objectifs bien plus importants sur le long terme, notamment d’utiliser la capacité de Watson à simuler le processus de pensée de l’Homme pour aider les médecines à poser des diagnostics et recommander des traitements. Cela n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, IBM fait pivoter son supercalculateur en Watsonx, un studio de développement d’AI avec des modèles fondation et open-source que les sociétés peuvent utiliser pour entraîner leurs propres plateformes d’IA.

Si cela vous semble familier, c’est peut-être parce que NVIDIA a récemment annoncé un service similaire avec son programme AI Foundations. Les deux plateformes sont conçues pour offrir aux entreprises une manière de concevoir, entraîner, mettre à l’échelle et déployer une plateforme d’IA. IBM explique que Watsonx offrira un processus de création d’IA via une série robuste de modèles d’entraînement avec un suivi précis des données – allant de jeux de données autour de la génération de code automatique pour les développeurs aux bases de données spécifiques à telle industrie, en passant pas des ensembles de données sur le climat pour aider les organisations à mieux combattre les catastrophes naturelles -.

IBM a déjà mis au point un exemple des capacités de la plateforme avec un ensemble de données en collaboration avec la NASA, en utilisant le modèle fondation géospatial pour convertir des images satellite en cartes permettant de suivre les changements initiés par les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Réimaginer Watson comme un studio de développement autour de l’IA aura probablement moins de panache qu’un superordinateur faisant régulièrement les gros titres parce qu’il bat les humains sur une émission de télévision, mais la vision originale de Watson n’était pas suffisamment perceptible pour le grand public. Selon la manière dont les entreprises utiliseront le nouveau programme d’entraînement de l’IA d’IBM, vous pourriez vous retrouver à profiter des capacités de Watson vous-même un jour ou l’autre.

Watsonx devrait être disponible par vagues successives, à commencer par le studio watsonx.ai en juillet, avec des fonctionnalités qui arriveront progressivement par la suite.