Hyundai prévoit de donner vie à son audacieux concept-car électrique N Vision 74

Selon une présentation lors d'une journée investisseurs, sa sortie pourrait avoir lieu en 2030. Que pouvons-nous attendre de ce lancement prévu pour la prochaine décennie ?

Tl;dr Hyundai prévoit de produire le concept de supercar électrique N Vision 74.

La voiture fait partie des 21 modèles électriques que Hyundai lancera d’ici 2030.

La N Vision 74 promet une batterie de 62,4 kWh et une performance élevée sans cellule à hydrogène.

Le designer italien légendaire Giorgetto Giugiario a conçu la N Vision 74.

Hyundai va produire la supercar électrique N Vision 74 : un rêve devient réalité

Le concept N Vision 74 entre en production

Il y a quelques années, Hyundai a surpris le monde de l’automobile en présentant un concept audacieux : la supercar électrique N Vision 74, conçue par le légendaire Giorgetto Giugiario. Selon plusieurs documents présentés lors de la journée des investisseurs de l’entreprise, ce véhicule est sur le point de devenir une réalité tangible.

La N Vision 74 dans une gamme électrique élargie

Dans une présentation dévoilée récemment, Hyundai a exposé sa gamme complète de véhicules électriques, prévoyant de lancer 21 modèles d’ici à 2030. Parmi ceux-ci, on trouve la N Vision 74, une voiture électrique haute performance qui porte également le nom de « Genesis Magma ».

Un héritage sportif et des performances de pointe

La N Vision 74 n’est pas une voiture électrique ordinaire. Selon Hyundai, elle « hérite de l’héritage sportif » de la marque et offre une « expérience de conduite constante et agréable ». Le concept original de la N Vision 74 promettait une batterie de 62,4 kWh et deux moteurs électriques à l’arrière délivrant 670 chevaux et 900 N.m de couple. Motor1 a rapporté fin de l’année dernière que Hyundai prévoyait de construire la N Vision 74 en quantités très limitées, avec seulement 100 unités au total, bien que Hyundai ait démenti cette rumeur.

Une conception légendaire

Si la N Vision 74 vous rappelle la DeLorean, ce n’est pas un hasard. Giorgetto Giugiario, le designer italien qui a conçu la N Vision 74, est également à l’origine de cette supercar emblématique des années 80, ainsi que de la Lotus Esprit, de la Maserati Quattroporte et de l’appareil photo Nikon F3 SLR.