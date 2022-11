Hyperkin va lancer une réplique de la manette de Xbox 360. Modernisée, la manette Xenon sera compatible avec la Xbox Series X|S.

Si le marché du jeu vidéo a beaucoup à offrir de nouveau et de moderne, il y a aussi une grosse part pour le retro. Le retro peut toucher des époques très différentes et plaire à des publics tout aussi différents. La Xbox 360, pourtant relativement récente, est une console très appréciée des fans. Notamment avec sa manette. Et il s’avère que celle-ci va revenir à la vie.

Le fabricant d’accessoires dédiés au gaming Hyperkin a décidé de créer une réplique de la manette emblématique de la Xbox 360. Répondant au nom de code Xenon, en référence au nom de code du processeur PowerPC fabriqué par IBM de la console, cette manette reprend tous les codes de la manette vieille de près de deux décennies, tout en ajoutant quelques fonctionnalités modernes, y compris un câble USB-C détachable et une prise jack pour les casques et écouteurs. Cette manette a aussi été agrémentée de boutons Menu, Vue et Partage, ce qui rend ladite manette parfaitement compatible avec la Xbox Series X|S. Cette nouvelle création sera aussi totalement prise en charge par les PC Windows 10 et Windows 11, mais sans le sans fil, cependant.

Hyperkin proposera sa manette Xenon en quatre coloris : blanc, noir, rose et rouge. Aucune information cependant, à l’heure actuelle, sur le tarif et la disponibilité de l’accessoire. Ce n’est pas la première incursion d’Hyperkin sur le marché de la nostalgie, si l’on peut dire. En effet, l’entreprise avait précédemment travaillé avec le design de la Xbox première du nom, Seamus Blackley, pour créer une nouvelle version de la manette Duke de Microsoft. À en juger par les rendus partagés de cette manette Xenon, celle-ci pourrait finalement être trop proche de l’originale. Malgré ces nombreux avantages, la manette de la Xbox 360 était reconnue pour sa croix directionnelle mal fichue qui était trop “molle”. Espérons que Hyperkin aura su corriger le tir.