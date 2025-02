House of the Dragon saison 3 : le personnage d’Ormund Hightower dévoilé après avoir été teasé en saison 2

La troisième saison de House of the Dragon révèle enfin son Ormund Hightower, un personnage dont l'apparition avait été suggérée lors de la précédente saison.

Tl;dr James Norton rejoint le casting de House of the Dragon.

Il incarnera Ormund Hightower, cousin d’Alicent Hightower.

La série devrait reprendre en 2026.

Dans une annonce récente, l’acteur britannique James Norton a été confirmé comme nouveau membre de la distribution de la série à succès House of the Dragon. Il interprétera le personnage d’Ormund Hightower, premier cousin d’Alicent Hightower (Olivia Cooke) et neveu d’Otto Hightower (Rhys Ifans).

Un acteur de talent

Norton a construit une carrière impressionnante ces dernières années, notamment en apparaissant dans la série HBO The Nevers et en livrant une performance nominée aux BAFTA dans le drame criminel britannique Happy Valley. Ce ne sera pas la première fois qu’il s’implique dans les affaires familiales de figures féminines influentes. Il a joué John Brooke, mari de Meg March (Emma Watson), dans l’adaptation de Little Women par Greta Gerwig en 2019.

Une intrigue qui s’annonce brûlante

Norton devra s’attendre à des débats familiaux beaucoup plus intenses (littéralement, si des dragons sont impliqués) en rejoignant les Greens dans leur bataille pour le Trône de Fer et le pouvoir qui en découle. Jusqu’à présent, Ormund n’a été mentionné que brièvement par son oncle Otto en saison 2.

Quel avenir pour Ormund ?

Ormund sera-t-il amené à interrompre le rassemblement de troupes pour organiser une mission de sauvetage de son oncle ? Nous ne pouvons qu’attendre et découvrir lorsque House of the Dragon rouvrira ses portes, probablement en 2026. Pour toutes autres mises à jour sur ce qui se passe à Westeros, dirigez-vous ici pour tout savoir sur la saison 3 de House of the Dragon.