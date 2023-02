Honor dévoile le Magic5 Lite 5G, un smartphone avec la promesse de deux jours d’autonomie

Le dernier-né de la série HONOR Magic est arrivé et à petit prix ! La promesse du constructeur : 2 jours d'autonomie grâce à sa batterie et à son processeur moins énergivore.

Honor lance un nouveau smartphone milieu de gamme Magic5 Lite 5G. Proposé à un prix abordable, le smartphone Magic5 Lite 5G a été pensé pour rendre la technologie accessible à toutes et à tous en proposant quand même des caractéristiques, surtout au niveau du design, qu’on voit plutôt sur les hauts de gamme.

Le HONOR Magic5 Lite 5G est équipé d’une batterie longue durée d’une capacité de 5100 mAh qui supporte, à titre d’exemple, jusqu’à 29 heures d’écoute ou 24 heures de streaming sur YouTube, 19 heures de navigation sur TikTok, 21 heures sur les réseaux sociaux, et 11 heures de jeu en ligne, le tout avec un seul cycle de charge. Pour la recharge, Honor abandonne propose du 40 W (chargeur non inclus). En 30 minutes de charge, on récupère environ 12h d’utilisation !

Le HONOR Magic5 Lite 5G hérite du design emblématique de la série Magic de HONOR, avec son anneau circulaire Matrix Star. Il est ainsi équipé d’une triple camera comprenant un objectif principal de 64 Mpx, un objectif grand angle de 5 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. De son côté, l’écran OLED incurvé de 6,67 pouces (2400 x 1080) avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz avec un rapport corps/écran de 93%. Le smartphone est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G avec 6 Go de RAM, c’est très honnête et il suffira au plus grand nombre d’utilisateurs.

Le HONOR Magic5 Lite 5G est disponible dès maintenant en trois coloris – Titanium, Silver, Midnight Black et Emerald Green. Il est disponible en France à partir de 379€ sur HiHonor.com ainsi que chez les distributeurs et opérateurs SFR, Orange, Bouygues Telecom, FNAC-Darty, Boulanger, Amazon et Free.