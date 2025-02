Holland : le nouveau thriller de Nicole Kidman sur Amazon Prime Video

Découvrez la bande-annonce du thriller Holland avec Nicole Kidman.

Un nouveau thriller sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se prépare à lancer Holland, un nouveau thriller mettant en vedette Nicole Kidman. Ce film promet d’explorer le côté plus sombre de la vie suburbaine. La bande-annonce a été publiée tout récemment et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce film de la plateforme de streaming Amazon Prime Video va se retrouver dans la liste des films à voir pour le printemps 2025 de nombreux amateurs du septième art..

Un mélange de frissons et d’humour noir

Holland fera ses débuts sur Amazon Prime Video le 27 mars 2025 et est réalisé par Mimi Cave. Ceux qui ont vu le dernier film de Cave, Fresh sur Hulu, savent que la réalisatrice américaine a une prédisposition pour le genre du thriller et un talent particulier pour combiner des frissons effrayants avec un humour noir. Et d’après cette bande-annonce assez longue, Holland semble suivre une voie similaire.

Un cadre idyllique qui cache une réalité troublante

Le teaser commence avec le personnage de Kidman, Nancy, déclarant « Chaque jour, je me réveille au meilleur endroit sur Terre« , avant de révéler que ce paradis est Holland, dans le Michigan, un cadre idyllique sur la rive du lac Macatawa. Nous voyons ensuite diverses images de la vie de famille très heureuse de Nancy, et de son mariage apparemment parfait avec son mari, joué par Matthew Macfadyen.

Évidemment, ce ton joyeux ne dure pas longtemps, car la voix off de Nancy révèle bientôt : « Juste sous la surface, c’est comme si nous étions étranglés« . Il y a manifestement plus à cette tranquillité suburbaine qu’il n’y paraît, et le reste de la bande-annonce se transforme en un tour de plus en plus délirant à mesure que les choses deviennent de plus en plus sombres.

Que savons-nous de Holland ?

Si la bande-annonce ci-dessus ne vous a pas donné assez de détails sur l’intrigue, Amazon Prime Video a publié un résumé officiel la semaine dernière. Ce synopsis offre un contexte supplémentaire, mais ne vous inquiétez pas, bien qu’il décrive l’intrigue principale du film, il semble être relativement exempt de spoilers, donc lisez sans crainte :

Dans ce thriller sauvagement imprévisible, Nicole Kidman est la méticuleuse Nancy Vandergroot, une enseignante et mère de famille dont la vie parfaite avec son mari pilier de la communauté (Matthew Macfadyen) et son fils (Jude Hill) dans la Holland remplie de tulipes, au Michigan, se transforme en un conte tordu. Nancy et son sympathique collègue (Gael García Bernal) deviennent suspicieux d’un secret, pour découvrir que rien dans leur vie n’est ce que cela semble être.

L’annonce de ce film sur Amazon Prime Video est une excellente nouvelle pour la plateforme qui avait besoin d’un nouveau succès cinématographique. Son dernier film, You’re Cordially Invited, a été mal accueilli par la critique et les spectateurs. Avec Holland, Amazon Prime Video pourrait bien obtenir le succès tant attendu.