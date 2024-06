Les Ensorceleuses 2 : Nicole Kidman et Sandra Bullock confirment leur retour

Les personnages Sally Owens et Gillian Owens seront de nouveau incarnés par les comédiennes Nicole Kidman et Sandra Bullock dans Les Ensorceleuses 2.

Tl;dr Nicole Kidman sera au casting des Ensorceleuses 2 avec Sandra Bullock.

Les Ensorceleuses 2 est une suite du film original de 1995.

Les fans s’interrogent sur le retour des autres acteurs originaux.

Les Ensorceleuses 2 devrait être centré sur les enfants de Sally, le personnage de Sandra Bullock.

Un retour magique

Les Ensorceleuses 2 va pouvoir compter sur Nicole Kidman et Sandra Bullock. Le film est la suite de l’histoire des sœurs Owens, dotées de pouvoirs magiques et luttant contre les forces du mal, tirée du roman de 1995 d’Alice Hoffman.

Des retrouvailles attendues

26 ans après le lancement du premier film, Warner Bros. Discovery a annoncé le développement des Ensorceleuses 2. Les rumeurs suggèrent que Sandra Bullock et Nicole Kidman étaient en négociation pour reprendre leurs rôles. Dans une interview avec People, Nicole Kidman a confirmé leur retour, indiquant qu’il y a encore beaucoup de choses à raconter dans l’univers de ce film culte :

Oui, je serai dedans. Et Sandy aussi. Il y a encore beaucoup à raconter, c’est pourquoi nous trouvons cela intéressant à faire.

Une suite qui fait écho à l’original

Le retour des personnages de Stockard Channing et Dianne Weist, qui jouaient les tantes des personnages principaux, reste incertain. Cependant, les fans s’interrogent également sur le retour des personnages les plus jeunes du film, joués par Evan Rachel Wood et Alexandra Artrip. Le temps écoulé entre les deux films offre l’opportunité de mettre l’accent sur ces personnages, qui pourraient bien retrouver leur maison d’enfance, tout comme le personnage de Gillian, joué par Nicole Kidman, dans le premier film.