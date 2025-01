Hiroki Totoki succède à Kenichiro Yoshida à la tête de Sony

Après plusieurs années sous la direction de Kenichiro Yoshida, Sony prépare une nouvelle ère avec la nomination de Hiroki Totoki au poste de PDG.

Tl;dr Hiroki Totoki va prendre les commandes de Sony.

Sony met en place une nouvelle structure de gestion pour clarifier les rôles et renforcer la coordination interne.

Hiroki Totoki s’engage à poursuivre la croissance de Sony en s’appuyant sur l’innovation, la diversité et la stratégie à long terme de la société.

Une transition planifiée et approuvée

Hiroki Totoki succédera à Kenichiro Yoshida en tant que PDG de Sony Group Corporation à partir du 1er avril 2025. Cette transition, proposée par Kenichiro Yoshida et approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration, s’inscrit dans une volonté de garantir la stabilité et la croissance durable de la multinationale japonaise. Tandis que Hiroki Totoki prendra les rênes de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida continuera à jouer un rôle stratégique dans la société, assurant ainsi une continuité managériale essentielle pour l’avenir de Sony.

Une réorganisation de la direction

En parallèle, Sony mettra en place une nouvelle structure de gestion pour clarifier les rôles et responsabilités au sein du groupe. Les dirigeants des principales divisions deviendront des « Business CEO », tandis que ceux en charge des fonctions transversales seront désignés « Chief Officers ». Parmi eux, Lin Tao devient Directrice Financière et Yasuhiro Ito est nommé Directeur des Ressources Humaines.

Le parcours et la vision de Hiroki Totoki

Hiroki Totoki a joué un rôle clé dans la stratégie de croissance de Sony, notamment en développant les investissements dans les semi-conducteurs et les contenus sous licence. Depuis sa nomination en tant que Président et Chief Operating Officer en 2023, il s’est imposé comme un leader stratégique capable d’orienter l’entreprise vers l’avenir. Il s’engage à poursuivre le travail de ses prédécesseurs pour renforcer la valeur de Sony et maintenir son leadership dans l’industrie technologique et du divertissement.

Une ambition tournée vers l’avenir

Le nouvel homme fort de Sony Group Corporation souhaite inscrire la firme nippone dans une dynamique d’évolution constante, en s’appuyant sur la diversité de ses talents et de ses activités. Il met en avant la « Creative Entertainment Vision », une stratégie à dix ans qui vise à renforcer la capacité d’innovation du groupe. Avec le soutien des employés, des créateurs et des partenaires, il ambitionne de faire de Sony un acteur toujours plus influent et source d’émotions fortes pour ses consommateurs.