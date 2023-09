High On Knife, le DLC de la peur pour High On Life

Squanch Games dévoile la date de sortie de High On Knife.

Pendant que Knifey de High On Life aura l’occasion de briller dans un nouvel environnement planétaire tout en étant poursuivi par Mux, un nouveau chef mystérieux interprété par Gabourey Sidibe (American Horror Story, Precious), High On Knife va introduire une paire de personnages parlants, ainsi que de nouvelles armes à feu comme Harper, interprétée par Sarah Sherman (Saturday Night Live, Seinfeld, The Nanny), un ancien pistolet militaire qui tente de surmonter son passé traumatisant, et B.A.L.L., un pistolet inspiré du flipper et utilisé par “un groupe coordonné de petits gars qui font de leur mieux”.

Un trailer pour l’extension High On Knife de High On Life

Mike Fridley, responsable du studio américain Squanch Games, a déclaré :

Nous nous sommes vraiment intéressés à l’horreur avec High On Knife, il était donc logique de le lancer à l’occasion d’Halloween. Le contenu téléchargeable apporte plus de substance visqueuse, de corps hideux, de boss effrayants et toutes sortes de nouvelles choses étranges dans le monde que nous avons créé avec High On Life.

L’extension High On Knife de High On Life sortira le 3 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store/Steam/Microsoft Store).