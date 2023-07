Helldivers 2 : une présentation détaillée du jeu d’action tactique coopératif à la troisième personne

Les stratagèmes reviennent avec des armes et des équipements plus impressionnants et plus dangereux dans Helldivers 2.

Katherine Baskin, responsable de la communauté et des réseaux sociaux chez Arrowhead Game Studios, explique comment Helldivers 2 fait cohabiter combat et coopération :

Dès que votre Helldiver se réveille sur votre vaisseau, vous et vos alliés devez vous préparer à votre nouvelle mission. Vous pouvez alors personnaliser votre armure, vos armes et vos stratagèmes ensemble. Le choix de votre équipement fait entièrement partie de l’étape de préparation de votre mission. Adaptez votre choix à votre soif de destruction, mais aussi à la mission et aux types d’ennemis que vous allez rencontrer. En tant que Helldiver, vos plus grands atouts sont les stratagèmes, des outils puissants que vous pouvez invoquer en appuyant sur quelques touches. L’équipement militaire le plus sophistiqué de l’univers se trouve au bout de vos doigts : frappes aériennes, Hellpods dotés d’armes offensives, équipement défensif et tout autre matériel nécessaire. Lors de la sélection de vos stratagèmes, il est essentiel de communiquer avec votre équipe afin de choisir un équipement optimal, adapté à votre mission et à vos futurs ennemis. Lorsque vous affrontez des ennemis blindés, comme le chargeur terminide, votre équipe peut utiliser des armes antiblindages comme le fusil sans recul AT-48 ou le canon automatique AC-8, dont le rechargement nécessite le soutien d’un allié, pour des combats encore plus chaotiques. Mais ne faites pas l’impasse sur les stratagèmes défensifs pour autant ! Tandis qu’un Helldiver s’occupe de l’artillerie lourde, un autre Helldiver peut appeler un générateur de bouclier afin de protéger ses alliés des contre-attaques ennemies. Formez une équipe de quatre Helldivers et créez une combinaison unique d’armes et de stratagèmes pour remporter la victoire à coup sûr.

Elle ajoute également :

Une fois que votre Hellpod atterri sur une planète, vous pouvez demander des stratagèmes de soutien, notamment des armes plus puissantes, des générateurs de bouclier et des sacs de ravitaillement. Tous les membres de votre équipe peuvent jouer à leur façon ! Si certains préfèrent foncer tête baissée dans la bataille, d’autres voudront rester en retrait et appeler un stratagème de fusil de précision pour éliminer leurs ennemis à distance. Vous pouvez même faire le choix de la discrétion et esquiver les rencontres hostiles. Propagez la démocratie contrôlée à votre façon : de près et en personne, ou par le biais d’une supervision tactique. Mais bien sûr, une fois l’action engagée, préparez-vous à mourir. Non seulement les hordes ennemies sont sans pitié, mais vous n’êtes pas à l’abri d’une balle perdue de vos compagnons d’armes. Dans ce cas, la priorité de votre équipe sera d’utiliser le stratagème Renforts pour appeler un Helldiver flambant neuf, paré à reprendre le combat où vous l’aviez laissé. Vous pourrez même récupérer les armes tombées de votre dépouille. En plus des combats coopératifs, vous aurez des objectifs à réaliser en équipe. Grâce au partage de la localisation, vous pourrez coordonner vos déplacements sur la carte. Des objectifs facultatifs seront également disponibles, nécessitant de faire un petit détour… et d’utiliser plus de munitions ! Mais vous serez grandement récompensés pour vos efforts.

Du gameplay pour Helldivers 2

Helldivers 2 sera disponible dès cette année sur PS5 et PC.