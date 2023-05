Helldivers 2 : le shooter coopératif revient “plus grand, plus beau et plus dévastateur”

Arrowhead Game Studios abandonne la vue isométrique au profit de la vue TPS pour Helldivers 2.

Dans Helldivers 2 du studio suédois Arrowhead Game Studios, les joueurs endosseront à nouveau le rôle de pacificateurs galactiques afin d’exterminer le fléau extra-terrestre qui menace la sécurité de la Super-Terre et répandre la démocratie. Pour combattre la faction des Terminides, ils disposeront d’un armement de pointe et d’un accès à des stratagèmes permettant de déclencher des frappes aériennes, des tourelles, des mines et bien d’autres outils offensifs ou défensifs. A noter qu’à chaque mission réussie, il sera possible d’améliorer le vaisseau qui accompagne l’escadron des Helldivers dans le but d’utiliser un arsenal toujours plus impressionnant.

Un trailer pour Helldivers 2

Johan Pilestedt, PDG et game director chez Arrowhead Game Studios, a déclaré :

Que vous soyez un vétéran du jeu originel ou que vous découvriez l’univers Helldivers, il me tarde que vous plongiez dans notre interprétation satirique d’un régime totalitaire. Préparez-vous à vivre des moments chargés d’adrénaline, à plonger dans une action intense et à nouer des liens avec vos équipiers pour mener à bien vos missions ou pour échouer lamentablement en raison d’une mauvaise gestion de votre puissance de feu. Pour nous, le plus important est que vous ayez les mêmes fous rires que ceux que nous avons partagés au studio et que vous appréciiez cet univers déjanté.

Jouable jusqu’à quatre joueurs, Helldivers 2 sortira dans le courant de l’année sur PS5 et PC.