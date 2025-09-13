HBO Max prépare une nouvelle hausse de tarifs : les détails connus à ce jour

HBO Max s'apprête à augmenter une nouvelle fois ses tarifs. Cette future hausse, déjà confirmée, suscite l'intérêt des abonnés et soulève des questions sur son ampleur, ses modalités et la date d’entrée en vigueur.

Tl;dr HBO Max va augmenter ses prix prochainement.

La qualité du service justifierait, selon Zaslav, ce choix.

Les hausses continueront tant que les abonnés resteront.

Vers une hausse annoncée des tarifs HBO Max

Au cœur du secteur du streaming, la tendance à l’augmentation des prix semble désormais inévitable. Lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, n’a pas mâché ses mots : pour lui, l’excellence de HBO Max mérite un tarif plus élevé. Selon ses propos — qu’il nuance immédiatement —, la plateforme serait « très en dessous » de sa juste valeur actuelle.

L’équation économique derrière les décisions stratégiques

Mais attention, pas question de précipitation. Zaslav s’est empressé de préciser que ni la hausse des prix ni le renforcement de la lutte contre le partage de mots de passe ne sont prévus dans l’immédiat. Si son bras droit au streaming, JB Perrette, révélait récemment une politique « agressive » sur ce dernier point, la direction tempère et préfère miser sur l’attachement progressif des utilisateurs au contenu proposé : « Les gens commencent vraiment à aimer HBO Max », a-t-il résumé.

Il semble donc que toute évolution tarifaire touchera d’abord les États-Unis, marché où la marque est solidement implantée. À l’international, rien ne presse ; priorité à l’expansion et à la conquête d’une part plus large du marché avant d’envisager pareille stratégie.

L’inévitable engrenage des augmentations tarifaires

Pour autant, difficile d’ignorer le constat qui s’impose : tôt ou tard, une nouvelle augmentation arrivera. Après tout, HBO Max est restée longtemps stable côté prix malgré les récentes hausses chez ses concurrents comme Apple TV Plus. Mais cette stabilité pourrait n’être qu’une parenthèse.

À vrai dire, tant que les abonnés ne manifestent pas leur mécontentement en se désabonnant massivement, pourquoi ces plateformes arrêteraient-elles ? Une étude récente indique certes une baisse de 23 % des dépenses en streaming entre 2023 et 2024 ; mais parallèlement, l’ajout de publicités dans les offres de base et la chasse aux comptes partagés améliorent considérablement la rentabilité des services comme HBO Max.

Voici ce qui façonne actuellement le paysage :

Prix en hausse

Offres enrichies de publicités

Sévérité accrue contre le partage des comptes

Une réalité qui risque de durer

Seuls les utilisateurs peuvent briser ce cycle infernal en votant avec leur portefeuille. Tant que les profits restent au rendez-vous après chaque ajustement tarifaire ou restriction technique, il y a fort à parier que les hausses continueront leur petit bonhomme de chemin. La question n’est donc plus « si », mais bien « quand » — et jusqu’où ira cette inflation dans le streaming ?