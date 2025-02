Haymitch Abernathy sera la vedette de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Sunrise on the Reaping, la préquelle de Hunger Games, va se focaliser sur le personnage de Haymitch Abernathy.

Tl;dr The Hunger Games: Sunrise on the Reaping mettra en lumière Haymitch Abernathy.

Le tournage commencera cette année et le film sortira le 20 novembre 2026.

Le livre Sunrise on the Reaping explorera des thèmes autour de la propagande et la soumission implicite.

Un nouveau jour se lève sur The Hunger Games

Des informations palpitantes sur le prochain préquel de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping viennent d’être dévoilées. L’histoire se penchera sur l’engagement de Haymitch Abernathy dans les 50èmes Hunger Games.

Francis Lawrence aux commandes

Francis Lawrence, directeur artistique, s’est confié lors d’une récente interview avec Collider à propos du calendrier de production de Sunrise on the Reaping. Après avoir repris les rênes de la franchise pour les trois suites et le préquel de 2023, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Lawrence est de retour aux commandes pour Sunrise on the Reaping, qui sortira dans les salles le 20 novembre 2026.

Un aperçu de la vie de Haymitch Abernathy

Un extrait de Sunrise on the Reaping a été publié en janvier dernier, offrant un premier aperçu de la vie de Haymitch dans le District 12 avant qu’il ne soit choisi pour combattre dans l’arène à l’âge de 16 ans. L’auteur, Suzanne Collins, s’est inspirée de l’idée du philosophe David Hume sur « la facilité avec laquelle les nombreux sont gouvernés par les quelques-uns ». Sunrise on the Reaping explorera également des thèmes autour de la propagande et de la soumission implicite.

Un suspense insoutenable

Les fans attendent avec impatience de découvrir qui incarnera le jeune Haymitch dans le prochain film. Il est également encourageant de savoir que le tournage débutera bientôt alors que Sunrise on the Reaping s’apprête à rejoindre les étagères des librairies dans environ un mois. Considérée comme la franchise YA la plus réussie de tous les temps, les romans et films de The Hunger Games ont atteint le statut d’icône, tandis que l’œuvre de Collins continue de mettre en lumière l’injustice sociétale à travers le prisme d’une société dystopique qui ressemble de plus en plus au monde réel.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sortira le 20 novembre 2026.