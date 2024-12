Hayley Atwell rejoint l’équipe des Avengers pour l’épisode Doomsday

Le film Avengers: Doomsday ramène la comédienne Hayley Atwell pour incarner Agent Carter.

Tl;dr Hayley Atwell reprendra son rôle d’Agent Carter dans Avengers: Doomsday.

Robert Downey Jr. et Chris Evans font également leur retour dans l’univers Marvel.

Atwell a exprimé son enthousiasme pour développer davantage son personnage.

Un retour très attendu dans l’univers Marvel

Le monde des super-héros est en effervescence. Après l’annonce du retour de Robert Downey Jr. en tant que Docteur Doom et de Chris Evans, c’est au tour de la talentueuse Hayley Atwell de faire son grand retour dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Atwell est attendue dans le prochain opus Avengers: Doomsday où elle reprendra son rôle emblématique d’Agent Carter.

Une évolution de personnage très attendue

Hayley Atwell a fait ses débuts dans le MCU en tant qu’Agent Carter, dans Captain America: The First Avenger, avant de se voir offrir sa propre série. Plus tard, elle a fait une apparition marquante dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en tant que Captain Carter, un personnage qui a su conquérir le cœur des fans au fil des années. Malgré sa mort tragique dans le film, elle rejoint ainsi une liste prestigieuse de personnages ayant connu le même sort.

Un amour partagé pour le personnage

Les fans seront ravis de voir Hayley Atwell reprendre le rôle de Captain Carter en live action. L’actrice, quant à elle, est ravie à l’idée de revenir en tant que Captain Carter. Lors d’une apparition à AwesomeCon, elle a déclaré : « J’aimerais voir le personnage évoluer et se développer dans une histoire future. »

Hayley Atwell a ajouté : « L’expérience que j’ai eue en jouant ce personnage m’a donné une opportunité incroyable de perfectionner mon métier dans cette franchise. Et j’ai encore plus à faire, parce que je pense que les fans le méritent. […] Quand elle dit dans son histoire, ‘Je connais ma valeur et l’opinion des autres ; ça n’a pas d’importance’, c’est vraiment bien.«