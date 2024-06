Hayden Christensen et Rosario Dawson fêtent leurs retrouvailles dans Ahsoka, 8 mois après leur “fausse mort”

Anakin Skywalker et Ahsoka se retrouvent dans la série Ahsoka.

Tl;dr Anakin Skywalker et Ahsoka se retrouvent dans la série Ahsoka.

Hayden Christensen et Rosario Dawson partagent leur expérience du tournage.

Christensen revient avec succès dans l’univers Star Wars.

Possibilité d’un retour d’Anakin dans la saison 2 d’Ahsoka.

Un retour remarqué

Dans l’univers de Star Wars, la réunion en live-action de Anakin Skywalker et Ahsoka dans la série Ahsoka a suscité de l’engouement. Hayden Christensen, qui a interprété le célèbre Jedi devenu Seigneur Sith dans les épisodes II et III de la saga, et Rosario Dawson, qui a repris le rôle de l’apprentie du Jedi dans la saison 2 de The Mandalorian, ont partagé leur expérience de tournage.

Une expérience unique

Après la fin du tournage de la série, les deux acteurs ont exprimé leur enthousiasme à Entertainment Weekly. Malgré quelques incidents lors de leurs entraînements aux combats de sabres, ils ont tous deux apprécié l’expérience et ont témoigné de la compétence de l’autre en matière de jeu d’acteur et d’escrime. “C’était une expérience très spéciale”, a déclaré Christensen.

Rosario Dawson : C’est tellement beau et spécial. J’étais juste ravie quand j’ai vu Hayden dans Obi-Wan Kenobi et j’espérais, doigts croisés, que cela se produirait également dans notre émission. Je ne veux pas mettre quiconque de l’équipe en difficulté, mais je dirai qu’il y a eu quelques larmes versées lorsque nous avons vu ce sabre laser dans sa main à nouveau. C’est assez remarquable et très spécial.

Un retour réussi

Le retour tant attendu de Hayden Christensen dans l’univers de Star Wars a été un véritable succès, 19 ans après ses débuts. L’acteur a profité de l’occasion pour revisiter son personnage avec une nouvelle approche, prenant en compte tout le développement canonique de son personnage depuis.