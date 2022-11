Harry Potter : vers de nouvelles adaptations avec l’accord de J. K. Rowling

Warner Bros Discovery souhaite réaliser de nouveaux films dans l'univers de Harry Potter.

Lors d’une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, le PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav, a déclaré vouloir exploiter la possibilité de réaliser d’autres films Harry Potter :

Nous allons nous concentrer sur nos franchises. Nous n’avons pas fait de film Superman depuis 13 ans. Nous n’avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films Harry Potter ont fourni une grande partie des profits de Warner Bros… au cours des 25 dernières années. Si nous pouvons faire quelque chose avec J. K. Rowling sur Harry Potter à l’avenir, nous essayerons de le faire.

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav says he's interested in making more #HarryPotter films, if something can be worked out with author J.K. Rowling: https://t.co/mc2DqWJV8m pic.twitter.com/xCjhAIwBhE — The Hollywood Reporter (@THR) November 3, 2022

Warner Bros a sorti huit films Harry Potter entre 2001 et 2011, qui ont rapporté 7,7 milliards de dollars dans le monde. En partenariat avec J. K. Rowling, la société de production américaine a créé la franchise Les Animaux Fantastiques, dont le rendement au box-office ne cesse de diminuer. Le dernier volet, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, est sorti en avril dernier et a rapporté 405,1 millions de dollars dans le monde. Il n’est pas certain que Warner Bros explore les deux films prévus pour compléter son arc de cinq films.

La descente aux enfers de J. K. Rowling avant la rédemption ?

Dans les années qui ont suivi la sortie des différents films Harry Potter, J. K. Rowling est devenue une figure controversée et a été accusée de transphobie. La volonté de David Zaslav de s’ouvrir à J. K. Rowling survient après que des incidents aient été interprétés par les fans comme des signes de tension entre Warner Bros et l’autrice, ce que les deux parties ont démenti. Elle n’a pas participé à la récente émission spéciale de HBO consacrée aux retrouvailles (elle a déclaré par la suite avoir été invitée mais avoir refusé). Plus récemment, son nom a été presque entièrement omis de la première bande-annonce du film Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. A noter que J. K. Rowling a travaillé sur la pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant maudit, qui a fait ses débuts en 2016. Chris Columbus, le cinéaste à l’origine du tout premier Harry Potter, a exprimé son intérêt pour réaliser une adaptation au cinéma.