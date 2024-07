Harry Potter : Cette théorie sur la Cape d’Invisibilité transforme notre perception des “Reliques de la Mort”

Une nouvelle théorie autour de "Harry Potter" concernant la cape d'invisibilité vient de voir le jour.

Un éclairage fascinant sur les mystères de l’univers Harry Potter est récemment apparu. Il concerne une théorie sur la cape d’invisibilité qui apporte une nouvelle dimension à l’utilisation des reliques de la mort, ces trois objets magiques qui sont au cœur de l’intrigue du dernier livre et du dernier film de la saga.

La provenance de ces reliques, leur fonctionnement et leurs origines exactes n’ont jamais été totalement confirmées, ce qui laisse place à de nombreuses spéculations. Parmi elles, l’une d’entre elles se distingue particulièrement, en établissant un lien entre l’origine des reliques de la mort et le fonctionnement de la cape d’invisibilité.

La théorie suggère que la cape d’invisibilité d’Ignotus Peverell, dont hérite Harry, ne rend pas simplement son porteur invisible, à l’instar d’un sort de désillusion, mais le cache dans un espace situé entre la vie et la mort. C’est pour cette raison que la cape serait supérieure aux autres capes d’invisibilité du monde des sorciers. Elle ne perdrait jamais de sa puissance, car elle serait en réalité une sorte de portail entre les mondes, tout comme le voile derrière lequel Sirius Black est tombé au Département des Mystères.

Une autre théorie liée à la précédente propose que les Peverell auraient créé la cape d’invisibilité après avoir étudié les Sombrals, ces êtres magiques naturellement liés à la mort. Par exemple, la cape pourrait être fabriquée à partir de la peau d’un Sombral, dont l’invisibilité est liée à la mort. Cela renforce la théorie sur le fonctionnement de cette relique de la mort.

Peut-être que les Sombrals ne sont visibles que pour ceux qui ont une compréhension intime de la mort parce qu’ils existent réellement dans un lieu situé entre la vie et la mort. Cela pourrait expliquer pourquoi les êtres chers de Harry, décédés, lui sont apparus comme s’ils avaient toujours été là lorsque celui-ci a utilisé la pierre de résurrection.

On en pense quoi ?

Ces théories sur les reliques de la mort de l’univers Harry Potter ajoutent une dimension d’une profondeur inattendue à la saga. Elles renforcent l’idée que les reliques ont été profondément mal comprises et que leur véritable pouvoir réside dans leur capacité à unir le porteur avec les royaumes de la mort. L’idée que l’utilisation conjointe des reliques a permis à Harry de rencontrer ses proches décédés dans un espace entre la vie et la mort est particulièrement touchante et ajoute une autre couche de poésie à cette œuvre déjà riche.