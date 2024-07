Quel destin pour Voldemort après sa mort dans Harry Potter ?

Après sa mort dans Harry Potter, Voldemort est condamné à une existence misérable dans un état de limbe spirituel, symbolisé par une créature mutilée et vulnérable, conséquence de ses choix destructeurs.

Le destin de l’âme de Voldemort après sa mort

La mort de Voldemort marque la fin de la saga Harry Potter, mais qu’advient-il de son âme ? Dans le monde des sorciers, la mort n’est pas un point de non-retour absolu. Les fantômes peuplent couramment cet univers et des objets comme la Pierre de Résurrection compliquent encore les choses. Il existe bel et bien une vie après la mort dans le monde de Harry Potter, et les défunts semblent capables de veiller sur leurs proches encore en vie. Cependant, le cas de Voldemort est unique, son sort différant grandement de celui des sorciers ordinaires.

Le passage de Voldemort dans le purgatoire

Dans Les Reliques de la Mort, Harry Potter, le Survivant de “Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom”, se retrouve dans un lieu décrit comme le purgatoire de King’s Cross, un entre-deux entre la vie et la mort. Albus Dumbledore lui révèle qu’il pourrait choisir de monter à bord d’un train pour passer « vers » l’au-delà. L’existence de cet après-vie demeure un mystère, Harry ayant choisi de retourner dans le monde des vivants. Cependant, ce chapitre confirme l’existence de l’après-vie et scelle le destin de Voldemort.

Une âme brisée condamnée à l’éternité

Comme l’explique Albus Dumbledore dans Le Prince de Sang-Mêlé, le meurtre inflige un dommage terrible à l’âme. Tuer un autre être humain est une telle abomination qu’elle déchire physiquement l’âme. Seule une âme intacte peut passer dans l’après-vie. Or, à sa mort, Voldemort n’a pas une âme intacte. Il a fragmenté son âme à plusieurs reprises et créé volontairement six Horcruxes. Ainsi, lors de son ultime combat avec Harry, le Seigneur des Ténèbres subit un sort pire que la mort. Son âme endommagée, représentée par une créature infantile mutilée, est condamnée à errer éternellement dans le purgatoire. Pour l’âme de Voldemort, il n’y aura ni paix, ni répit, seulement une souffrance éternelle.

Une rédemption impossible pour Voldemort

Il existe pourtant une lueur d’espoir pour ceux qui ont fragmenté leur âme. Comme Hermione Granger l’explique dans Les Reliques de la Mort, la seule façon de réparer une âme endommagée serait de ressentir un véritable remords pour ses actes. Une telle rédemption serait extrêmement douloureuse, mais si elle est accomplie de manière totalement désintéressée, l’âme de la personne serait renouvelée et pourrait passer dans l’au-delà. Malheureusement, Voldemort, incapable de ressentir le moindre remords, a subi un sort pire que la mort.