Hangout : la nouvelle plateforme musicale de Turntable Labs

Turntable Labs ressuscite l’esprit de Turntable.fm avec Hangout, une nouvelle plateforme musicale sociale où les utilisateurs peuvent jouer les DJ avec un catalogue immense de plus de 100 millions de titres.

Un retour nostalgique

Les fans de Turntable.fm des années 2010 se sentiront comme chez eux sur Hangout. La nouvelle plateforme sociale, accessible via iOS, Android et navigateur web, reprend l’essence de son prédécesseur avec un design et une expérience similaires : avatars de type dessin animé, platines et une scène virtuelle. C’est un clin d’œil direct à l’époque où Turntable.fm dominait les recommandations musicales en ligne. Hangout combine ainsi un look rétro avec des fonctionnalités modernes pour attirer une nouvelle génération tout en réjouissant les nostalgiques.

Un catalogue impressionnant grâce aux grands labels

Hangout ne se contente pas de copier l’ancien modèle de Turntable.fm. La plateforme musicale de Turntable Labs propose plus de 100 millions de chansons grâce à des accords avec Sony Music Entertainment, Universal Music Group et Warner Music Group, en plus du catalogue de Merlin, qui représente de nombreux labels indépendants. Cette collaboration avec les majors permet d’offrir une sélection musicale variée, où chacun peut trouver des morceaux à son goût et partager ses découvertes.

Une expérience collaborative et interactive

Sur Hangout, les utilisateurs jouent à tour de rôle les DJ dans des « salles » où cinq personnes peuvent partager leurs chansons préférées en alternance, créant une sorte de playlist collaborative en direct. L’ambiance est pensée pour recréer l’esprit d’un groupe d’amis se réunissant autour d’un juke-box ou d’une platine. Les utilisateurs peuvent également découvrir des morceaux partagés par d’autres participants et discuter en direct, offrant une alternative rafraîchissante aux recommandations basées sur les algorithmes.

La musique réinventée : libre, fluide et infinie

Contrairement à Turntable.fm, qui devait respecter des règles strictes en raison des droits d’auteur, Hangout dispose de licences complètes, libérant ainsi les utilisateurs des limitations qui s’imposaient jadis. Fini les quotas de fréquentation par salle ou le nombre limité de chansons jouables par heure : les utilisateurs peuvent explorer et partager librement les millions de titres disponibles sans interruption, rendant l’expérience fluide et immersive.