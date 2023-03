Sony Music Entertainment produit une série animée sur Lionel Messi

Légende vivante du football, l'attaquant argentin Lionel Messi sera prochainement la star d'une série animée pour Sony Music Entertainment.

Actuellement en cours de développement sous la supervision de l’agence Leo Messi Management SL, la série animée de Sony Music Entertainment pour les enfants et les jeunes adolescents dépeindra un jeune Lionel Messi alors qu’il affronte divers obstacles tout en voyageant dans un jeu vidéo. Plusieurs artistes et compositeurs des labels musicaux du géant japonais s’occuperont de la bande-originale.

Leo Messi Animated Series In The Works With Sony Music Entertainment https://t.co/MIjbLijl35 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 6, 2023

Fernando Cabral, vice-président exécutif chargé du développement commercial de la région latino-ibérique chez Sony Music Entertainment, a déclaré :

C’est un privilège pour nous de collaborer avec Lionel Messi sur ce projet pour mettre en valeur le pouvoir et les leçons du sport en partenariat avec le plus grand joueur de football de tous les temps et l’un des plus grands athlètes de l’histoire. Nous sommes impatients de présenter cette série chaleureuse et pleine d’humilité aux spectateurs de tous âges dans le monde entier.

Lionel Messi pactise avec Sony pour une série animée

Il s’agit du premier projet d’animation pour enfants de la division “premium content” de SME, qui en assurera le développement et la distribution. Il sera d’ailleurs disponible en anglais, en espagnol et dans plusieurs autres langues.

Le footballeur international argentin Lionel Messi a ajouté :

Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé les séries animées et mes enfants sont de grands fans de personnages animés. Participer à un projet d’animation me rend heureuse, car cela réalise l’un de mes rêves ! J’aimerais remercier Sony Music Entertainment d’avoir participé à ce projet et nous espérons que le résultat plaira à tout le monde, en particulier aux filles et aux garçons.