Halloween : John Carpenter dément l’existence d’une fin alternative

Le premier film Halloween n'a pas de fin alternative où Michael Myers meurt, car John Carpenter avait planifié des suites dès le départ.

Tl;dr Il n’existe pas de fin alternative pour Halloween.

Sorti en 1978, le film de John Carpenter a fait de Michael Myers un tueur emblématique.

Le réalisateur américain confirme que Michael Myers ne meurt pas dans une autre version.

Halloween Ends met un terme définitif à l’histoire de Myers.

Pas de fin alternative pour Halloween

John Carpenter, le réalisateur du film culte Halloween (1978), a récemment mis fin aux rumeurs concernant l’existence d’une fin alternative à son film. Il a clairement indiqué sur le réseau social X, autrefois connu sous le nom de Twitter, qu’aucune version différente du film où Michael Myers meurt n’existe.

Halloween : une fin qui a contribué au succès de la franchise

Le film Halloween est l’un des premiers à adopter la stratégie de laisser le tueur survivre à la fin. Cette approche, qui maintient le suspense et laisse entendre que le protagoniste n’est toujours pas en sécurité, a contribué à faire de Michael Myers l’un des villains les plus emblématiques du genre slasher.

L’original de 1978 a été suivi de 12 suites et reboots, dont le plus récent, Halloween Ends, en 2022. Le film de Carpenter a instauré le pouvoir sombre et surnaturel de Myers, qui lui permet de revenir encore et encore. Ainsi, même lorsque le personnage « meurt » dans certains films de la franchise, sa mort n’est jamais définitive.

La fin de l’histoire de Myers et Laurie dans Halloween Ends

Cependant, Halloween Ends a tenté de mettre un point final à l’histoire et au personnage de Myers, en donnant au méchant sa première véritable mort. Malgré une réception mitigée pour diverses raisons, le personnage reviendra dans une série télévisée Halloween produite par Miramax, qui devrait ramener la capacité unique du villain à tromper la mort.