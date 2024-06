“Halfway to Dawn” : un jeu d’horreur de survie étonnamment tendu pour Playdate

Il te suffit de tenir jusqu'à l'aube. Penses-tu pouvoir résister jusqu'au lever du jour ?

Entrez dans l’univers sombre de Halfway to Dawn

Surprenant par son ambiance lugubre, le jeu Halfway to Dawn, créé par Andrea Baroni, propose une expérience horrifique captivante, bien que courte. Ce jeu, conçu pour Playdate, offre l’un des meilleurs avant-goûts de l’horreur sur cette plateforme.

Une structure de jeu bipartite

Avec un attrait indéniable pour le macabre, Halfway to Dawn a su exciter ma curiosité pour voir comment le genre de l’horreur a été adapté à cette petite console portative. Le gameplay se compose de deux phases distinctes. La première partie est un jeu narratif où vous collectez des ressources et vous préparez pour la longue nuit qui vous attend. La seconde partie se transforme rapidement en lutte acharnée pour votre vie contre des créatures étranges.

Savoir survivre dans un monde post-apocalyptique

Le joueur cherche à survivre dans une ville désolée, victime d’une menace inconnue. Au cours de la phase narrative, le joueur visite divers lieux, comme le centre commercial ou la pharmacie, afin de collecter des réserves utiles tels que des kits de premiers soins, des armes et des munitions. Cependant, il n’y a aucune garantie que ces escapades soient productives.

Vous pouvez trouver une boîte de cartouches de fusil de chasse sans jamais tomber sur l’arme qui vous permettrait de les utiliser. De plus, chaque action effectuée consomme une heure précieuse et à 1 heure du matin, le combat commence.

Une lutte pour la survie intense

C’est à ce moment que Halfway to Dawn se transforme en shooter à vue aérienne. Les créatures vous encercleront de tous côtés. Certains monstres sont plus difficiles à abattre que d’autres, et votre capacité à survivre dépendra des ressources que vous avez réussi à rassembler. Si vos réserves s’épuisent, votre seul recours sera le couteau, dont la maniabilité fera appel à vos compétences avec la manivelle de la console.

Si vous cherchez à vivre une expérience qui met vos nerfs à l’épreuve, ne cherchez pas plus loin. ‘Halfway to Dawn’ est un jeu incontournable, disponible sur le catalogue Playdate et itch.io pour 5$.