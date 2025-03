GTA 6 pourrait atteindre un prix record : découvrez combien il pourrait coûter

Il se pourrait que Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games soit mis en vente à un prix jamais vu auparavant.

Tl;dr Grand Theft Auto 6 pourrait coûter 100 dollars.

Le prix comprendrait une grande quantité de monnaie virtuelle pour GTA Online.

La sortie de GTA 6 est prévue pour l’automne 2025.

Un prix sans précédent pour 6

Le très attendu Grand Theft Auto 6 pourrait bousculer les normes tarifaires du marché du jeu vidéo. En effet, le prix de cette nouvelle édition de la célèbre franchise de Rockstar Games pourrait s’élever à 100 dollars.

Une analyse déconcertante

Michael Pachter, directeur de la recherche en actions chez Wedbush Securities, est à l’origine de cette prédiction surprenante. Selon lui, le prix de GTA 6 dépasserait largement le tarif habituel de 70 dollars observé pour les jeux vidéo de la génération PS5 et Xbox Series X|S.

Nous pensons que Rockstar Games envisage de vendre GTA 6 à un prix jusqu’alors inédit, et soupçonnons que la direction pourrait inciter les consommateurs à débourser 100 dollars ou plus par unité en leur offrant une importante quantité de monnaie virtuelle à dépenser dans GTA Online.

Un modèle économique controversé

Cette stratégie de prix pourrait décevoir certains joueurs. En effet, ceux qui souhaitent uniquement profiter de l’expérience solo de GTA 6 pourraient se retrouver à dépenser une somme importante pour obtenir une monnaie virtuelle qu’ils n’utiliseront pas. Pachter souligne toutefois qu’il existe un précédent à l’intégration d’une expérience de jeu en ligne avec un jeu premium.

« Dans le cas d’Activision, l’intégration a entraîné une augmentation de 40% des ventes de Call of Duty premium ; dans le cas de Take-Two, nous pensons qu’une intégration réussie de GTA Online et GTA 6 pourrait conduire à un prix de 100 dollars pour le jeu premium« , a-t-il poursuivi.

Un futur encore incertain

Il est évident que Take-Two Interactive aimerait maximiser ses profits avec GTA 6. Cependant, compte tenu des performances de son prédécesseur, le jeu pourrait générer des revenus absurdes sans nécessiter un achat forcé de 30 dollars de monnaie virtuelle. L’éditeur américain a d’ailleurs a confirmé le mois dernier que GTA 6 est toujours prévu pour l’automne 2025. Nous en saurons donc plus sur le prix du jeu d’ici là. Espérons que Rockstar Games et Take-Two proposeront également une version plus abordable du jeu sans la monnaie premium pour ceux qui ne sont pas intéressés par GTA Online.