Grammy Awards 2023 : les OST de jeux vidéo nommées pour la cérémonie dédiée à l’industrie musicale

Les meilleures créations musicales pour le marché vidéoludique seront récompensées lors de l'édition 2023 des Grammy Awards 2023.

Si la musique pour les jeux vidéo n’a jamais été mise de côté pour les Grammy Awards, comme en témoigne les victoires de Baba Yetu pour Civilization et Austin Wintory pour Journey, elle n’avait jusqu’ici pas de catégorie bien à elle comme d’autres compositions pour l’industrie du divertissement.

🎉 Congratulations to all the 65th #GRAMMYs Nominees! 🎶 Read the full nominees list: https://t.co/6ll8jAXMrz 👀 Watch the 65th GRAMMY Nominations: https://t.co/teqtZFcHL0 pic.twitter.com/L2JOJBuOpQ — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 15, 2022

Pour l’édition 2023 des Grammy Awards, l’organisme américain National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS), aussi connu comme la Recording Academy, a décidé de casser les codes avec la création de la catégorie “Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media”, un prix décerné à un auteur pour une partition originale créée spécifiquement pour des jeux vidéo ou d’autres médias interactifs, ou pour les accompagner.

Les OST de jeux vidéo nommées aux Grammy Awards 2023

Aliens : Fireteam Elite – Austin Wintory (Focus Entertainment)

Assassin’s Creed Valhalla : Dawn Of Ragnarok – Stephanie Economou (Ubisoft)

Call Of Duty : Vanguard – Bear McCreary (Activision)

Marvel’s Guardians of The Galaxy – Richard Jacques (Square Enix/Embracer Group)

Old World – Christopher Tin (Mohawk Games)

Les 2023 GRAMMYs, officiellement connus sous le nom de 65th Grammy Awards ou Grammy Awards 2023, seront retransmis en direct le 5 février 2023 depuis la Crypto.com Arena de Los Angeles et seront diffusés sur CBS ainsi qu’en streaming et à la demande sur Paramount+. Les hôtes, les présentateurs et les artistes de la cérémonie seront annoncés d’ici les prochaines semaines.