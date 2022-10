Grammy Awards : la musique de jeux vidéo sera à l’honneur en 2023

Les jeux vidéo vont désormais avoir leur place aux Grammy Awards.

Depuis de nombreuses années, es jeux vidéo et autres médias interactifs sont en concurrence avec les musiques de films, d’émissions ou de séries télévisées pour la catégorie “Best Score Soundtrack For Visual Media” aux Grammy Awards, mais aucune bande originale de jeu vidéo n’a jamais été nominée dans cette catégorie. La raison principale est que les musiques de films et de séries télévisées, qui ont longtemps dominé la catégorie, étaient tout simplement trop difficiles à surpasser. Pour reconnaître la dimension artistique du jeu vidéo, la catégorie “Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media” a été spécialement créée.

A new addition to the 65th #GRAMMYs, the Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media Category will award #Composers championing musical innovation in gaming.

Harvey Mason Jr, PDG de The Recording Academy, a déclaré :

C’est une immense opportunité car il y a tellement de musique créée et consommée dans le jeu vidéo. Je pense qu’il y a probablement autant de musique dans les jeux vidéo que dans le cinéma et la télévision – voire même combinés. C’est donc l’occasion de toucher un groupe de créateurs de musique sous-desservi et sous-représenté auquel, jusqu’à présent, nous n’avons pas prêté attention. Les chiffres sont énormes et il y a tellement de personnes vraiment créatives et talentueuses qui travaillent dans ce milieu que nous avons pensé qu’il était vraiment important de s’assurer que nous honorions leur travail.

Les Grammy Awards célébreront le jeu vidéo

La nouvelle catégorie “Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media” pour l’édition 2023 des Grammy Awards (65ème cérémonie organisée par la National Academy of Recording Arts and Sciences) récompensera l’excellence des albums de bandes-sons composés principalement de partitions originales et créés spécifiquement pour ou en accompagnement d’un jeu vidéo ou d’un autre média interactif. Les Grammys 2023, officiellement connus sous le nom 65th Grammy Awards, seront diffusés le 5 février 2023 en direct sur CBS Television Network et en streaming sur Paramount+ depuis la Crypto.com Arena de Los Angeles . Les nominations de toutes les catégories seront annoncées le 15 novembre prochain.

Plus de 70 compositions originales ont été sélectionnées pour les Grammy Awards