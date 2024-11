Grâce à Knull, Sony peut enfin réaliser un rêve de Spider-Man: No Way Home

Grâce à Knull, Sony peut enfin réaliser un rêve tant attendu avec Spider-Man: No Way Home.

Tl;dr L’apparition de Knull dans Venom: The Last Dance pourrait réaliser le rêve d’Andrew Garfield’s Spider-Man.

Garfield’s Spider-Man n’a jamais combattu un extraterrestre contrairement à Tobey Maguire et Tom Holland.

Les fans aimeraient voir plus d’Andrew Garfield’s Spider-Man, surtout s’il est révélé comme le Spider-Man de l’univers de Sony.

Un nouveau rêve pour Spider-Man

La fin de Venom: The Last Dance risque de bouleverser l’univers Spider-Man de Sony. En effet, la trilogie Venom s’achève avec l’arrivée de Knull, ce qui pourrait signifier l’apparition d’un Spider-Man inédit dans cet univers.

Jusqu’à présent, aucun Spider-Man officiel n’a fait son apparition dans l’univers actuel de Sony. Cependant, Knull pourrait réaliser le rêve du Spider-Man d’Andrew Garfield, tout en satisfaisant également de nombreux fans.

Le rêve du Spider-Man Andrew Ga field

Contrairement aux Spider-Man de Tom Holland et Tobey Maguire, le Spider-Man d’Andrew Garfield n’a jamais eu l’occasion de combattre un extraterrestre. Ce dernier a exprimé son désir d’affronter un alien dans No Way Home après avoir entendu parler des combats de ses homologues.

Or, Venom: The Last Dance introduit un nouvel extraterrestre puissant : Knull, aussi connu sous le nom de King in Black. Ce dernier représente une menace majeure, cherchant à s’échapper de sa prison cosmique pour plonger l’univers entier dans l’obscurité.

Le rôle de ce Spider-Man dans l’univers de Sony

De nombreux fans aimeraient voir davantage de Spider-Man en Andrew Garfield, en particulier s’il était révélé comme le Spider-Man de l’univers Sony. Imaginer le Spider-Man de Garfield aux prises avec Knull est une perspective passionnante. Cependant, face à la puissance redoutable du King in Black, il pourrait regretter son souhait.