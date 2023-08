Google veut "booster" son Assistant grâce à l'intelligence artificielle. Une initiative qui s'accompagne de changements en interne et de licenciements.

La course qui a lieu depuis quelque temps autour des technologies de l’IA générative touche de nombreux domaines, y compris les assistants numériques. Ce qui fut, d’ailleurs, pour beaucoup de personnes, leur première expérience avec une intelligence artificielle. Si l’on en croit un email interne obtenu par Axios, Google voudrait, lui aussi, booster son Assistant en lui conférant des technologies propulsées par l’IA générative.

Google veut “booster” son Assistant grâce à l’intelligence artificielle

Le vice-président de Google Assistant, Peeyush Ranjan, et le responsable produit, Duke Dukellis, expliquaient leur raisonnement aux employés, en déclarant notamment : “En tant qu’équipe, nous devons tout faire pour livrer des expériences produit de très grande qualité à nos utilisateurs. Nous avons aussi bien compris l’énorme potentiel de l’IA générative pour transformer la vie des gens et nous voyons de formidables opportunités pour explorer ce à quoi un Assistant boosté et propulsé par les dernières technologies LLM pourrait ressembler.”

Plus précisément, l’email révèle que la firme de Mountain View travaille déjà sur ce projet pour les appareils mobiles. Il n’y a, à ce stade, aucune date de disponibilité pour un éventuel lancement de cette technologie dans vos appareils domotiques intelligents ni même, si cela devait être d’une quelconque importance, de ce à quoi ces nouvelles mises à jour pourraient ressembler. Le géant américain pourrait utiliser Bard, son chatbot IA, pour converser avec les utilisateurs de l’Assistant ou essayer quelque chose de totalement nouveau et original.

Une initiative qui s’accompagne de changements en interne et de licenciements

Peu importe, finalement, ce sur quoi les employés de Google travaillent aujourd’hui, ceci occasionne certaines reconfigurations en interne, comme celle de combiner les deux équipes Surfaces et Services en une seule. L’entreprise a aussi décidé de se séparer d’un “petit” nombre d’employés, mais n’a pas communiqué le chiffre exact.