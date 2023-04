Google veut faciliter la suppression de comptes sur les apps Android. Une mesure importante pour donner davantage de contrôle aux utilisateurs.

Google veut qu’il vous soit aussi facile de faire disparaître un compte sur une app que d’en créer un. La firme de Redmond a annoncé que les apps Android sur le Play Store devront bientôt permettre à leurs utilisateurs de supprimer un compte et toutes les données associées, tant dans l’app que sur le web. Les développeurs devront aussi effacer les données pour un compte lorsque les utilisateurs demandent de supprimer le compte dans son intégralité.

Google va faciliter la suppression de comptes sur les apps Android

Cette décision vise à “mieux éduquer” les utilisateurs en ce qui concerne le contrôle qu’ils ont sur leurs données et à renforcer la confiance qu’ils portent tant dans les apps et le Play Store dans son ensemble. Cela offre aussi davantage de flexibilité. Vous pouvez supprimer certaines données (comme le contenu que vous avez envoyé) sans avoir à effacer totalement votre compte, explique Google. L’obligation de procéder aussi pour le web permet de s’assurer que vous n’aurez pas à réinstaller une app simplement pour faire disparaître vos données.

Cette nouvelle directive va entrer en vigueur de manière progressive. Les créateurs d’apps auront jusqu’au 7 décembre pour répondre aux questions concernant la suppression de données dans le formulaire de sécurité de leur app. Les fiches des apps dans le store commenceront à afficher ces changements au début de l’année 2024. Les développeurs peuvent demander un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai de l’année prochaine.

Une mesure importante pour donner davantage de contrôle aux utilisateurs

Ces modifications surviennent quelques mois après l’introduction de règles similaires par Apple sur son App Store. Dans les deux, les entreprises s’inquiètent de violations de la vie privée et de leurs conséquences – elles ne veulent pas que les utilisateurs deviennent victimes de failles de sécurité simplement parce qu’il n’est pas facile de supprimer un compte ou des données sensibles lorsqu’ils arrêtent d’utiliser une app -.

Il faut aussi y voir une réponse aux demandes toujours plus pressantes de la part des régulateurs d’offrir aux utilisateurs davantage de contrôle sur les services. La Federal Trade Commission (FTC) a récemment proposé d’importants changements, dont la mise en place de méthodes simples pour annuler les abonnements et autres inscriptions. Bien que la FTC soit davantage orientée vers l’élimination des frais non voulus, le message envoyé aux développeurs d’apps est clair : offrez davantage de contrôle sur les comptes des utilisateurs ou faites face aux conséquences.