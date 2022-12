Google va débourser 9,5 millions de dollars dans une affaire concernant la localisation à Washington DC

Google sort à nouveau le chéquier pour régler un procès : 9,5 millions de dollars et de nombreuses modifications à venir autour de la localisation.

Google a accepté de débourser 9,5 millions de dollars pour trouver un accord dans un procès mené par le procureur général de Washington DC, Karl Racine, qui accusait l’entreprise il y a quelques mois de “tromper les utilisateurs et envahir leur vie privée”. Google a aussi accepté de modifier certaines de ses pratiques, principalement en ce qui concerne l’information aux utilisateurs de la collecte, du stockage et de l’utilisation de leurs données de localisation.

“Google fait croire aux consommateurs qu’ils ont le contrôle sur le fait que Google collecte et conserve des informations concernant leur localisation et la manière dont ces informations sont utilisées”, explique le plaignant, dans un dossier déposé en janvier dernier. “En réalité, les consommateurs qui utilisent des produits Google ne peuvent empêcher Google de collecter, stocker et profiter de leur localisation.”

Le bureau de Karl Racine accusait aussi Google d’utiliser des “dark patterns”, id est des choix de design pensés pour dissimuler les options et fonctions qui ne sont pas bénéfiques à l’entreprise. Plus précisément, le bureau du procureur général affirme que Google a plusieurs fois enjoint les utilisateurs à activer le suivi de la localisation dans certaines apps et les a informés que certaines options ne fonctionneraient pas normalement si la localisation n’était pas activée. Karl Racine et son équipe ont découvert que les données de localisation n’étaient même pas nécessaires pour l’app en question. D’après eux, Google a rendu “impossible aux utilisateurs de refuser d’être ainsi géolocalisés.”

Ce paiement de 9,5 millions de dollars est plutôt dérisoire pour Google. Le trimestre dernier, il n’a fallu que 20 minutes à sa société mère, Alphabet, pour générer de tels revenus. Les modifications que l’entreprise va opérer dans le cadre de cet accord pourraient avoir un plus grand impact.

Les utilisateurs qui ont certains paramètres quant à la localisation recevront des notifications leur indiquant comment ils peuvent désactiver chacun d’entre eux, supprimer les données associées et limiter la durée de conservation de ces données. Les utilisateurs qui configurent un nouveau compte Google seront, eux, informés des paramètres de compte concernant la localisation qui sont activés par défaut, et pourront évidemment les désactiver.

Google devra aussi proposer une page web détaillant ses pratiques et guides quant à la localisation. Celle-ci inclura des moyens pour les utilisateurs d’accéder à leurs paramètres de localisation et aux détails concernant l’impact de chaque paramètre sur la collecte, la rétention et l’utilisation par Google de ces données de localisation.

De plus, Google ne pourra plus partager les données de localisation précise d’une personnage avec un publicitaire tiers sans le consentement explicite de l’utilisateur. L’entreprise devra supprimer les données de localisation “provenant d’un appareil ou d’une adresse IP dans une app ou depuis le web dans les 30 jours” après obtention.

“Étant donné le haut niveau de suivi et de surveillance que les entreprises de la tech peuvent embarquer dans leurs produits si populaires, il n’est que justice que les consommateurs soient informés de l’importance de leurs données, y compris de celles de leurs moindres mouvements, de leur collecte, de leur rétention et de leur utilisation par ces entreprises”, déclarait Karl Racine dans un communiqué. “Cette résolution fournit aussi aux utilisateurs la possibilité et le choix d’être traqué ou non, ainsi que de restreindre la manière dont les données de l’utilisateur peuvent être partagées avec de tierces parties.”