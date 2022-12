Google Voice peut désormais détecter les potentiels appels téléphoniques de spam

Google Voice rend le filtrage des appels indésirables bien plus simple en affichant un gros message d'avertissement le cas échéant.

Google Voice rend le filtrage des appels indésirables bien plus simple. En effet, le géant de la tech vient d’annoncer que son service allait désormais marquer comme tels sur l’écran les potentiels appels de spam, avec un gros point d’exclamation rouge pour que ce soit bien visible.

Les appels et autres SMS de spam sont un véritable fléau depuis plusieurs années, et ils ne devraient malheureusement pas disparaître de sitôt. Selon la FCC, les utilisateurs aux États-Unis reçoivent environ 4 milliards d’appels de ce genre par mois, faisant perdre aux Américains près de 30 milliards de dollars en 2021. Google explique que la fonctionnalité a été pensée et conçue pour vous protéger “des appels non sollicités et autres arnaques potentiellement dangereuses”.

Cette nouvelle mention qui indique “suspected spam caller” n’apparaîtra pas uniquement sur l’écran des appels entrants, mais aussi dans l’historique des appels pour de futures consultations. Si vous confirmez que l’appel était bien un spam, tous les futurs appels de ce numéro iront directement sur votre boîte vocale, et toutes ses entrées dans l’historique d’appel seront transférées vers le dossier spam. Mais si vous confirmez que le numéro est légitime, et donc que ce n’est pas un spam, l’avertissement ne sera plus jamais affiché pour ce numéro.

Google utilise la même intelligence artificielle que celle qui se charge d’identifier les spams dans tout son écosystème. Apparemment, cette IA a déjà permis de filtrer des milliards d’appels indésirables par mois pour la firme de Mountain View. À noter, cet avertissement n’apparaîtra que si le paramètre de filtrage des spams dans Sécurité est désactivé. Dans le cas contraire, tous les appels suspectés d’être indésirables par Google sont envoyés directement sur la boîte vocale.