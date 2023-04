Google travaillerait sur un nouveau moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle. Le géant américain mise gros avec l'intelligence artificielle.

Face à une concurrence renouvelée de la part de Microsoft et OpenAI, Google travaillerait d’arrache-pied sur un “tout nouveau” moteur de recherche propulsé par l’intelligence artificielle (IA). Selon The New York Times, le géant serait en effet à pied d’oeuvre pour mettre au point un service de recherche qui serait capable d’anticiper ce que vous voulez, ceci pour proposer “une expérience bien plus personnalisée”. Le projet n’a, à l’heure actuelle, “aucun planning précis”. Cependant, la firme de Mountain View développe aussi une suite de nouvelles fonctionnalités IA pour son moteur existant sous le nom de code “Magi”.

Parmi celles-ci, un chatbot qui peut répondre à des questions d’ingénierie logicielle et même générer des portions de code. L’entreprise a aussi expérimenté une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de chercher de la musique via une conversation avec un chatbot. Selon The Times, la société a missionné pas moins de 160 employés sur le projet.

D’autres nouveautés sont aussi à “des stades variés d’avancement”. On trouve notamment une fonctionnalité Chrome baptisée “Searchalong” qui permettrait à un chatbot de scanner la page web que vous êtes en train de lire pour fournir des informations contextuelles. “GIFI” et “Tivoli Tutor”, deux autres fonctions expérimentales, permettraient aux utilisateurs de demander à Google Image Search de générer des images et de converser avec un chatbot pour apprendre une nouvelle langue. Ces fonctionnalités ont, soit déjà été montrées en démo par le passé ou existent déjà sur d’autres plateformes comme Duolingo. Par exemple, la génération d’images est disponible sur Slides.

Google prévoirait par ailleurs d’annoncer officiellement Magi le mois prochain, avant d’introduire d’autres nouveautés à l’automne. Ce timing suggère que le projet pourrait faire une apparition durant la conférence I/O 2023. L’entreprise prévoit aussi de proposer les fonctionnalités de Magi à un million d’utilisateurs résidant aux États-Unis avant de l’étendre à 30 millions avant la fin de cette année.

Le géant mise gros avec l’intelligence artificielle

“Nous travaillons à intégrer l’IA dans Google Search depuis des années pour, non seulement améliorer grandement la qualité de nos résultats, mais aussi introduire de nouvelles manières de faire des recherches, comme avec Lens et la multirecherche”, déclarait un porte-parole de Google à Engadget. “Nous avons fait tout cela de manière responsable et utile tout en maintenant une qualité élevée quant aux informations proposées. Toutes les idées n’aboutissent pas à un lancement public, mais comme nous l’avons déjà dit, nous sommes ravis de proposer de nouvelles fonctionnalités d’IA dans Search et nous partagerons davantage de détails sur le sujet bientôt.”

Face à l’importance de Magi pour Google, Samsung aurait aussi déclaré au géant le mois dernier qu’il envisageait de faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Cette déclaration aurait causé un vent de “panique” chez Google. L’accord de recherche avec Samsung rapporterait au géant américain environ 3 milliards de dollars par an. Cette année, son contrat de recherche lucratif avec Apple, souvent sujet à des enquêtes officielles, doit aussi être renouvelé.