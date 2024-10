Google teste des coches de vérification pour les entreprises légitimes sur Search

Il s'agit d'une fonctionnalité attendue depuis longtemps qui pourrait aider les utilisateurs à éviter les organisations frauduleuses.

Tl;dr Google teste des coches de vérification pour les sites légitimes.

Les coches apparaissent à côté des liens de Microsoft, Meta, Apple et Amazon.

Le système est basé sur le système BIMI de Google, utilisé pour authentifier les logos dans Gmail.

Google s’attaque aux sites frauduleux

Après des années de critiques sur sa capacité à distinguer les sites légitimes des imitations frauduleuses, Google semble enfin avoir trouvé une solution. En effet, le célèbre moteur de recherche teste actuellement un système de coches de vérification bleues pour affirmer la légitimité d’une entreprise.

Des coches de vérification pour les géants de la technologie

Selon les informations de The Verge, ces coches ont commencé à s’afficher à côté des liens officiels des entreprises telles que Microsoft, Meta, Apple et Amazon. Toutefois, il est important de noter que cette fonctionnalité n’est pas encore visible par tous les utilisateurs. Confirmant cette information, un porte-parole de Google a déclaré à The Verge : « Nous expérimentons régulièrement des fonctionnalités qui aident les acheteurs à identifier les entreprises de confiance en ligne, et nous menons actuellement une petite expérience montrant des coches à côté de certaines entreprises sur Google ».

Un système basé sur le BIMI de Google

Cette nouvelle fonctionnalité semble basée sur le système de Google de Brand Indicators for Message Identification (BIMI), initialement conçu pour authentifier les logos dans les emails des entreprises participantes. Bien que l’implémentation dans le cadre des tests de recherche soit différente, elle pourrait s’appuyer sur la même base de données d’organisations.

Si vous passez votre curseur sur une de ces coches de vérification, un message apparaît : « Cette icône est affichée parce que les signaux de Google suggèrent que cette entreprise est celle qu’elle prétend être. Google ne peut pas garantir la fiabilité de cette entreprise ou de ses produits ». Il semble donc que Google prenne enfin des mesures pour protéger ses utilisateurs contre les sites frauduleux, tout en restant prudent quant à la garantie de la fiabilité des entreprises certifiées.