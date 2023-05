Google se prépare à purger les comptes inactifs, une procédure qui se déroule en deux phases, sur quatre mois au total.

Si vous avez un compte Google que vous n’avez pas utilisé depuis longtemps et que vous souhaitez converser, vous avez tout intérêt à vous y connecter. La firme de Mountain View a en effet annoncé qu’elle allait bientôt effacer les comptes inactifs depuis au moins deux ans. Le géant américain annonce là un moyen de renforcer la confidentialité, mais c’est aussi une mesure de réduction des coûts, ceci permettant de libérer de la place sur ses serveurs.

Google se prépare à purger les comptes inactifs

Dans quelque temps donc, les utilisateurs ayant un compte qui est inactif depuis deux ans ou davantage recevront un email d’avertissement, indiquant que ce dernier sera désactivé s’ils ne se connectent pas dans les 60 jours. Après la désactivation, vous aurez encore 60 jours pour vous connecter avant que l’entreprise ne l’efface définitivement. Ainsi, au total, cela représente quatre mois de période tampon pour récupérer votre compte, ce qui est tout à fait raisonnable. Google précise qu’elle commencera à supprimer les premiers comptes en décembre 2023, au plus tôt.

Le géant américain enverra ces emails d’avertissement tant au compte en danger de suppression qu’aux adresses emails de récupération que vous pourriez avoir ajoutées. La désactivation et la suppression s’appliqueront à tous les services pour lesquels vous utilisez ce compte, y compris Gmail, Drive, Docs, YouTube, Google Photos, Meet et Agenda. Ce processus ne concerne par ailleurs que les comptes personnels, les comptes pour les étudiants et le travail ne sont pas impactés.

Une procédure qui se déroule en deux phases, sur quatre mois au total

Ceci étant dit, le fait que l’entreprise cite une volonté d’augmenter la confidentialité est une manière très pratique d’éviter de dire “nous voulons faire des économies”. En effet, en plus de ne pas avoir de mots de passe mis à jour, les comptes abandonnés sont dix fois moins susceptibles d’avoir l’authentification double facteur activée, ce qui les rend bien plus vulnérables au piratage.

Google propose un outil web pour éviter la suppression de son compte. Le Gestionnaire de compte inactif peut vous avertir plus fréquemment des comptes dormant tout en vous laissant décider ce qu’il advient de vos données. Sur cet outil, vous pouvez choisir vos contacts de confiance pour alerter ou même télécharger vos données si le compte risque la désactivation. Et dans l’éventualité où le compte devait être supprimé, vous pouvez prendre les devants et utiliser la fonction Google Takeout pour visualiser et exporter toutes vos données.