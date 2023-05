Selon plusieurs utilisateurs de Pixel, l'app Google ferait surchauffer leur téléphone. Google n'a pas encore communiqué sur le sujet.

Si vous avez un smartphone Pixel, vous pourriez vouloir garder un chargeur à proximité. Les témoignages d’utilisateurs se multiplient : les Google Pixel surchaufferaient et verraient leur autonomie fondre très rapidement. D’après eux, les coupables seraient l’application Google et une mise à jour dont le déploiement a démarré le 12 mai.

“Je n’ai pas touché à mon téléphone pendant une heure. Il est sur un chargeur sans fil standard”, explique l’utilisateur qui constant que l’app Google fonctionne a plein régime en arrière-plan sur son Pixel 6 Pro. “Toujours très chaud et si je n’étais pas revenu à une autre version de l’app, je n’aurais pas constaté d’amélioration de la batterie.”

Une visite sur Reddit et les forums d’aide de Google montrent que d’autres utilisateurs Pixel ont le même problème. “Ça a commencé hier. Un usage excessif de la batterie de l’app Google et, dans une moindre mesure, de Android System Intelligence. J’ai fait une réinitialisation d’usine, réinstallé la plupart des apps et le problème est toujours présent”, raconte un autre. “Au-delà de la batterie qui ne tient pas, le téléphone devient vraiment chaud, ce qui me fait dire que cela nuit à la batterie et potentiellement au CPU.”

Celles et ceux qui ont tenté de contacté Google rapportent que les équipes du géant n’ont pas été d’une grande aide. Certains utilisateurs expliquent que le fait de revenir à une version plus ancienne de l’app Google n’a pas corrigé le problème. “J’ai fini avec une version plus ancienne, la batterie fond toujours comme neige au soleil”, explique un Redditeur. Le problème pourrait être côté serveur. “L’app Google continue de puiser dans la batterie quelle que soit la version, et je suis revenu jusqu’à celle du 1er mai”, écrit un autre. “Je ne sais pas comment faire pour voir si l’app tente de contacter un serveur ou quelque chose de similaire, mais les symptômes restent les mêmes.”

Google n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Si l’app Google est en faute, ce ne serait pas la première fois qu’une mise à jour logicielle cause des tourments aux utilisateurs de Pixel. En mai dernier, Google avait dû déployer un correctif sur ses Pixel 6 et 6 Pro après qu’une mise à jour avait poussé le téléphone à produire des retours haptiques bien faibles. L’année d’avant, la firme de Mountain View avait dû mettre en pause le déploiement de sa mise à jour de décembre pour les Pixel après que des utilisateurs constataient des interruptions inopinées de leurs appels téléphoniques.