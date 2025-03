Google pourrait supprimer 47 VPN du Play Store suite aux exigences russes

Suite à des demandes provenant de la Russie, Google envisage de retirer 47 services de réseau privé virtuel (VPN) de son magasin d'applications, le Play Store, une décision qui pourrait avoir des répercussions significatives pour les utilisateurs du monde entier.

Tl;dr Roskomnadzor, le régulateur internet russe, demande à Google de supprimer 47 VPN.

Certains fournisseurs affectés comprennent 1.1.1.1 de Cloudfare, HideMyNetVPN, VPN4TV et Secure VPN.

Les VPNs « fournissent un accès à du contenu interdit » et violent les lois russes sur internet.

Roskomnadzor exige de Google le retrait de 47 VPN

Le régulateur internet russe, Roskomnadzor, a récemment demandé à Google de supprimer 47 VPN de sa boutique d’applications, le Play Store.

Des fournisseurs de VPN populaires touchés

Les rapports suggèrent que parmi les fournisseurs affectés figurent des noms bien connus comme le résolveur DNS populaire de Cloudfare, 1.1.1.1, ainsi que HideMyNetVPN, VPN4TV et Secure VPN. Il est à noter que certains des meilleurs VPN ont déjà été affectés par des blocages en Russie, mais aucun d’entre eux ne figurait dans cette série de demandes.

Une atteinte à la loi russe sur Internet

Roskomnadzor justifie ces demandes en affirmant que les VPN « fournissent un accès à du contenu interdit » et enfreignent ainsi les lois sur Internet en vigueur en Russie. La plupart de ces demandes ont été faites entre le 15 et 21 mars 2025. Pendant cette période, les utilisateurs d’Internet dans plusieurs régions russes, dont l’Oural et la Sibérie, ont connu des pannes généralisées.

Des perturbations récurrentes

Des applications populaires comme TikTok, Duolingo et Twitch n’ont pas pu être utilisées, et même deux des meilleures applications de messagerie cryptées, WhatsApp et Telegram, ont subi des interruptions. Selon Roskomnadzor, ces pannes étaient dues à « l’utilisation d’une infrastructure serveur étrangère où des défaillances sont enregistrées« . Cependant, de nombreux observateurs estiment que ces perturbations sont la conséquence du blocage récent par la Russie de 1,5 million d’adresses IP de Cloudflare.

L’utilisation des VPN en Russie devient de plus en plus difficile. C’est pourquoi nous recommandons à tous ceux qui envisagent de se rendre dans ce pays d’installer et de télécharger leurs applications VPN préférées avant leur départ.