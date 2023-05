Google Play Games pour PC est désormais disponible en France (toujours en bêta), une option supplémentaire (et officielle) pour jouer aux titres Android sur Windows.

Vous n’avez désormais plus à vivre dans l’un des rares pays disponibles au premier lancement pour tester la solution officielle pour les jeux Android sur Windows. En effet, la version bêta de Google Play Games s’étend aujourd’hui à 40 pays européens supplémentaires (dont le Royaume-Uni et la France) et la Nouvelle-Zélande. Ces ajouts à la liste permettent à la plateforme d’être accessible dans pas moins de 56 pays, contre seulement 13 au mois de novembre dernier.

Google Play Games pour PC est désormais disponible en France (toujours en bêta)

Google Play Games comporte actuellement un peu plus de 100 jeux Android. Vous ne les connaissez pas tous, évidemment, mais des titres comme Asphalt 9, Homescapes et Last Fortress sont inclus. Google ajoute par ailleurs régulièrement de nouveaux jeux à son service et promet de rendre ce dernier accessible dans davantage de pays “bientôt”.

De plus, et c’est une bonne nouvelle pour les joueurs intéressés, les prérequis techniques sont assez légers. Il vous faudra un PC avec au moins Windows 10, un SSD, 8 Go de RAM et un CPU quatre cœurs avec une puce graphique Intel UHD 630 (que l’on trouve dans les puces Intel Core de 8ᵉ et 9ᵉ génération) ou un équivalent AMD. Google recommande cependant un GPU dédié comme une carte NVIDIA GeForce MX450 et un CPU doté de huit cœurs logiques (y compris via hyperthreading). Si votre n’a pas plus de quelques années, vous devriez pouvoir tester ce nouveau service.

Une option supplémentaire (et officielle) pour jouer aux titres Android sur Windows

Ce n’est cependant pas la seule option pour tester les jeux Android sur Windows. Windows 11 propose un certain nombre d’apps du store Amazon, tandis que des clients dédiés comme BlueStacks, qui existent depuis de nombreuses années, permettent d’émuler les apps. Ceci étant dit, Google Play Games reste très intéressant dans la mesure où vous avez tout le support de Google derrière, malgré un catalogue limité à ce jour.