Google peut créer automatiquement un podcast à partir de votre flux Discover

Google a la capacité de créer automatiquement un podcast personnalisé en fonction des contenus de votre fil Discover pour une expérience d'écoute sur mesure.

Tl;dr Google lance une expérience appelée « Daily Listen ».

« Daily Listen » convertit le flux Discover en podcast.

Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test aux États-Unis.

Google innove avec « Daily Listen »

Dans une volonté constante d’innovation, Google travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité, baptisée « Daily Listen ». Issue d’une expérience de Search Labs, cette nouveauté a pour objectif de transformer votre flux Discover en un podcast professionnel, adapté à vos centres d’intérêt.

Une personnalisation poussée

Le flux Discover de Google, présent sur les appareils mobiles, est une sélection personnalisée d’articles et de vidéos. Son contenu est déterminé par les algorithmes de Google, qui analysent vos requêtes de recherche et vos activités pour proposer du contenu en adéquation avec vos intérêts. Avec « Daily Listen », Google va plus loin en proposant de transformer ce flux en un podcast d’une durée approximative de 5 minutes.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faudra tout d’abord adhérer à Search Labs, en cliquant sur l’icône du flacon située en haut à gauche de l’application Google. Une fois cette étape effectuée, vous trouverez la carte « Daily Listen » sous la barre de recherche de l’application Google, sur Android et iOS. Un simple clic vous permettra de générer votre podcast, accompagné d’un texte transcript et de contrôles audio.

Un outil interactif et pratique

« Daily Listen » offre une grande interactivité. Vous pouvez voir clairement où chaque section du podcast commence et se termine dans le contrôle audio, et vous avez la possibilité de le mettre en pause, de l’arrêter, de le rembobiner et de l’avancer à tout moment. De plus, cette fonctionnalité vous offre la possibilité de donner votre avis via un système de pouces en haut ou en bas. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous trouverez un ensemble d’histoires associées, regroupées en fonction des sections du podcast.

Il convient de mentionner que cette fonctionnalité expérimentale est actuellement en cours de déploiement aux États-Unis, comme l’a rapporté 9to5Google. Pour l’instant, Google n’a pas annoncé si « Daily Listen » serait déployé dans d’autres pays. Y aura-t-on droit en France ? À suivre !