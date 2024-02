Google Pay va fermer aux États-Unis dans le courant de l’année

À partir de juin, il faudra utiliser Google Wallet.

Tl;dr Google Pay cessera de fonctionner aux États-Unis le 4 juin 2024.

Il sera uniquement disponible à Singapour et en Inde.

Google Wallet a largement remplacé Google Pay.

Le système de paiement de Google a été compliqué au fil des ans.

Google Wallet prend le relais de Google Pay

Dans un effort de simplification de ses méthodes de paiement, l’entreprise technologique Google a annoncé que l’application indépendante de “Google Pay” allait fermer aux États-Unis le 4 juin 2024. Suite à cette date, l’application ne sera disponible qu’à Singapour et en Inde pour répondre aux “besoins Uniques de ces pays”, tel que mentionné par Google sur son blog.

Google Wallet se taille la part belle

Avec près de cinq fois plus d’utilisateurs dans 180 pays, Google Wallet a désormais en grande partie remplacé Google Pay. L’une des raisons de ce succès est sa polyvalence : outre les cartes de crédit et de débit, il peut également stocker des abonnements de transport, des pièces d’identité, des permis de conduire, des clés de voiture virtuelles et plus encore. Après le 4 juin 2024, les utilisateurs pourront toujours transférer leur solde Google Pay vers un compte bancaire via le site web de Google Pay.

Un système de paiement en perpétuelle évolution

Le système de paiement de Google a connu de nombreux rebondissements au fil des ans. Il a débuté en 2011 avec Google Wallet. Ce système de paiement par contact, soutenu par Mastercard et des détaillants comme Macy’s, était en avance sur son temps, bien avant l’introduction du concurrent Apple Pay en 2014.

Puis, Android Pay a émergé en 2015 pour s’intégrer ensuite avec Google Wallet en 2018 et être rebaptisé Google Pay. La firme de Mountain View a également proposé une carte Google Wallet, fonctionnant comme une carte de débit prépayée, avant de l’abandonner en 2016. Pour le moment, tout revient sous l’ombrelle de Google Wallet, sauf si la firme décide à nouveau de changer de cap.