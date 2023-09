Google ouvre son expérience de recherche propulsée par l'IA aux adolescents. La SGE est pour l'heure réservée aux ados américains.

Google ouvre son expérience de recherche propulsée par l’intelligence artificielle (Search Generative Experience ou SGE) aux adolescents. De plus, la SGE vient ajouter de nouvelles pages contextuelles pour donner davantage de précision sur les réponses génrées et les liens individuels dans les réponses.

L’entreprise ouvre plus précisément son outil aux adolescents américains âgés de 13 à 17 ans. Google explique avoir reçu des “retours particulièrement positifs” chez les 18-24 ans qui ont pu tester la SGE, ce qui a influencé cette décision. Les plus jeunes sont plus ouverts à l’IA, ce n’est pas étonnant, ce qui donne aux adultes plus vieux une tendance à être plus circonspects en ce qui concerne les nouvelles technologies. la SGE est disponible dans le cadre des Google Search Labs depuis la fin du mois de mai.

La firme de Mountain View explique avoir ajouté des garde-fous pour empêcher le contenu inapproprié ou blessant basés sur des études menées avec des experts en développement des adolescents. “Par exemple, nous avons des garde-fous plus robustes en place pour les sorties en lien avec les substances illégales ou limitées à un certain âge ou concernant le harcèlement, entre autres problèmes”, a-t-elle écrit. Google précise qu’elle continuera de rassembler les retours des utilisateurs et de travailler avec des spécialistes pour ajuster la SGE pour les adolescents.

Dès aujourd’hui, l’entreprise ajoute un outil “À propos de cet outil” aux réponses de la SGE, pour aider les utilisateurs à comprendre comment l’IA est arrivée à ses réponses. Bientôt, elle proposera aussi des réponses “À propos de ce résultat” pour les URL individuelles dans ses réponses générées par l’IA “pour que les gens puissent en comprendre davantage sur les pages web qui contiennent les informations dans les aperçus propulsés par l’IA”.

Pour aider les nouveaux-venus à comprendre l’IA générative, Google a publié un guide de l’IA, servant de manuel de bienvenue à la SGE et à d’autres projets IA comme Bard. On y trouve des trucs et astuces, des questions réponses et des discussions au sujet de ses capacités et limitations.

Enfin, Google explique avoir procédé à des “améliorations ciblées” sur les résultats IA qui sont faux ou offensants. Le géant déploie une mise à jour pour entraîner le modèle IA à mieux détecter les “hallucinations” ou le contenu inapproprié. (Le fait que les chatbots propagent la désinformation est un problème depuis toujours.) L’entreprise travaille aussi sur des grands modèles de langage pour “critiquer” leurs premiers brouillons de réponses et les réécrire en gardant la qualité et la sécurité à l’esprit.

“L’IA générative peut aider les plus jeunes à poser des questions pour lesquelles ils n’auraient d’ordinaire pas de réponses par un moteur de recherche et continuer leur interrogation pour aller plus loin sur le sujet”, écrit la société. “En introduisant cette nouvelle technologie auprès des adolescents, nous voulons aussi trouver le bon équilibre entre la création d’opportunités pour ces derniers et les avantages de tout ce qu’elle a à offrir, avec comme priorité, la sécurité et leurs besoins de développement.”