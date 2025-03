Google Messages utilise l’IA pour détecter les arnaques par SMS

Pour renforcer la sécurité des utilisateurs, Google Messages intègre une intelligence artificielle capable de détecter les messages frauduleux.

Tl;dr Google Messages intègre une IA pour identifier les arnaques par SMS et alerter les utilisateurs en temps réel.

La fonctionnalité analyse les messages sans compromettre la vie privée, en traitant tout localement sur l’appareil.

D’autres nouveautés incluent le partage de localisation en direct dans Find My et des options exclusives pour les appareils Pixel.

Une IA pour repérer les messages frauduleux

Google Messages analyse en temps réel les SMS, MMS et RCS pour détecter des schémas suspects. Lorsqu’un message semble frauduleux, une alerte s’affiche, permettant à l’utilisateur de l’ignorer, de signaler l’expéditeur ou de le bloquer. Contrairement aux filtres anti-spam classiques, cette IA cible les escroqueries qui commencent par une conversation anodine avant d’évoluer vers une tentative de fraude. La fonctionnalité est activée par défaut et ne surveille que les messages provenant de contacts inconnus.

Une protection respectueuse de la vie privée

Google assure que l’analyse des messages se fait directement sur l’appareil, sans transmission aux serveurs, garantissant ainsi la confidentialité des conversations. L’outil est d’abord lancé en anglais aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, avant d’être étendu à d’autres pays. Les utilisateurs peuvent désactiver cette option dans les paramètres de protection contre le spam de Google Messages.

Le partage de localisation en direct amélioré

En parallèle, Google introduit une mise à jour de l’application Find My permettant de partager sa position en temps réel avec des contacts de confiance. Les utilisateurs peuvent choisir la durée du partage et recevront des rappels réguliers sur les personnes ayant accès à leur localisation. Cette fonctionnalité, déjà présente sur Google Maps, facilite désormais les rencontres et la recherche d’amis perdus dans la même application que celle utilisée pour retrouver des appareils égarés.

Des nouveautés exclusives aux Pixel

Les utilisateurs du Pixel 9 bénéficient également d’améliorations spécifiques, comme le streaming multicaméra avec des appareils connectés via Bluetooth et WiFi, compatible avec YouTube, Instagram et d’autres plateformes. Le Pixel Studio permet de créer des images stylisées à partir de photos, évitant ainsi les usages abusifs. D’autres mises à jour concernent la messagerie par satellite sur Verizon et T-Mobile, ainsi que des recommandations intelligentes pour organiser les captures d’écran. L’application Recorder, quant à elle, intègre désormais une transcription améliorée sur plusieurs appareils Pixel.