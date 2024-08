Google Maps vous guide vers l’entrée de votre destination

Le logiciel de navigation et Waze font l'objet d'une série de mises à jour.

L’application bien-aimée par nous tous, Google Maps, continue à se réinventer pour répondre à nos besoins et attentes. Aucun outil n’est parfait, Google Maps ne fait pas exception. Cependant, Google l’a bien compris et vient de dévoiler une série de nouvelles fonctionnalités pour Maps et Waze.

Nouvel éclairage pour votre destination

L’un des ajout les plus excitants est une fonction d’appoint qui donnera aux utilisateurs des indications supplémentaires sur l’endroit où se garer et comment entrer dans les bâtiments. Dans les prochaines semaines, Maps commencera à illuminer votre destination et l’entrée en approche pour vous aider à ne pas tourner en rond à la recherche de l’entrée.

Signaler un incident en toute simplicité

Autre évolution à noter, Google facilite désormais le signalement des incidents sur l’itinéraire. Les icônes de signalisation des incidents ont été agrandies, afin que vous puissiez partager rapidement et en toute sécurité des observations en temps réel.

Des mises à jour innovantes pour Waze

L’application Waze, de son côté, prépare également trois mises à jour, parmi lesquelles se trouvent de nouvelles alertes caméra. Waze sera en mesure de vous prévenir de la présence d’une caméra et de l’objet de sa surveillance, qu’il s’agisse de la vitesse, du port de la ceinture de sécurité ou de l’utilisation correcte de la voie de covoiturage. Waze vous alertera également en cas d’événement de circulation à proximité ou proche de l’un de vos emplacements favoris.

Naviguer même lorsque votre téléphone est verrouillé

Dernière nouveauté introduite par Waze, la possibilité d’obtenir des instructions de navigation même lorsque votre téléphone est verrouillé. Cette option sera bientôt disponible sur Android dans le monde entier, et arrivera sur iOS à l’automne.

Chacune de ces mises à jour est actuellement en cours de déploiement sur iOS et Android. Comme toujours, l’objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur, pour des trajets toujours plus sûrs et faciles.