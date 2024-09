Google Maps intègre une fonctionnalité incroyable à Wear OS : une raison de plus pour laisser votre téléphone à la maison

Les cartes hors ligne débarquent sur Wear OS, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder à des plans sans connexion internet. Cette nouvelle fonctionnalité sera-t-elle un atout indispensable pour votre utilisation de Wear OS ?

Tl;dr Google ajoute la fonctionnalité de cartes hors ligne à Wear OS.

Les cartes téléchargées seront automatiquement synchronisées avec votre montre connectée.

Les fonctionnalités nécessitant une connexion Internet, comme le trafic en temps réel, ne seront pas disponibles.

Certains modèles de montres Wear OS ont déjà commencé à recevoir la mise à jour.

Google apporte une nouveauté à Wear OS : les cartes hors ligne

Google facilite la vie de ceux qui préfèrent laisser leur téléphone à la maison et sortir uniquement avec leur smartwatch. Comment ? En ajoutant le support des cartes hors ligne à Google Maps sur Wear OS. Ainsi, même en l’absence de connexion Internet, vous pourrez vous orienter en toute tranquillité, à condition d’avoir planifié en avance.

Un fonctionnement similaire aux cartes hors ligne de votre téléphone

Selon l’annonce de Google, cette fonctionnalité fonctionne de manière similaire aux cartes Google Maps hors ligne sur votre téléphone ou tablette. Vous téléchargez les cartes sur l’application Google Maps comme vous le feriez normalement, et elles seront automatiquement synchronisées avec votre smartwatch dans la section « Cartes hors ligne » de l’application Google Maps pour montre. De plus, « il semble que vous obtiendrez automatiquement une carte de votre zone d’habitation », ce qui peut s’avérer utile si vous êtes sorti sans votre téléphone et que vous avez besoin d’aide pour rentrer rapidement.

Des limites à prendre en compte

Cependant, il est important de noter que si vous vous aventurez dans une zone sans signal cellulaire actif, ou si vous avez une smartwatch uniquement Bluetooth, vous ne pourrez pas accéder à toutes les fonctionnalités de Google Maps. En effet, comme pour la navigation hors ligne sur les téléphones, vous ne pourrez pas profiter des fonctionnalités nécessitant une connexion active à Internet. Le trafic en temps réel, les fermetures de routes, les commandes vocales, les informations sur les transports en commun, entre autres, ne seront accessibles qu’une fois reconnecté à Internet.

Quels modèles de montres bénéficieront de cette mise à jour ?

Google n’a pas précisé quels modèles de montres Wear OS recevront cette mise à jour. Cependant, selon TechRadar, les modèles Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 et Galaxy Watch 4 ont déjà commencé à recevoir la mise à jour. Il est donc présumable que d’autres smartwatches Android suivront, à condition qu’elles soient toujours éligibles aux mises à jour régulières du logiciel Wear OS. Alors, restez à l’affût de l’option Cartes hors ligne dans l’application Google Maps sur Wear OS pour pouvoir explorer le monde sans vous soucier de la place dans votre poche ou votre sac.