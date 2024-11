Google Maps fait le plein d’améliorations majeures pour les fêtes

Google Maps vient de recevoir 5 importantes mises à jour juste à temps pour les vacances, dont une qui pourrait vous faire gagner beaucoup de temps.

Tl;dr Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les déplacements pendant les vacances.

Les améliorations concernent la planification de voyages en véhicules électriques et l’utilisation des transports en commun.

De nouvelles fonctionnalités permettent de signaler les perturbations météorologiques et d’optimiser vos recherches de produits.

Google Maps : de nouvelles fonctionnalités pour des déplacements sans souci

Google a annoncé l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités pour faciliter vos déplacements durant les vacances. Elles couvrent un large éventail de besoins, allant du voyage en transports en commun à la planification de trajets avec votre véhicule électrique ou une remorque.

Une panoplie de services pour des voyages plus agréables

La majorité de ces fonctionnalités visent à rendre les déplacements plus aisés et à éviter les foules durant les périodes de vacances. Parmi elles, on compte :

Immersive View : pour planifier vos itinéraires en 3D.

: pour planifier vos itinéraires en 3D. Planification de voyage en véhicule électrique : pour trouver les stations de recharge.

: pour trouver les stations de recharge. Heures de forte affluence : pour connaître les meilleurs moments pour se déplacer.

: pour connaître les meilleurs moments pour se déplacer. Recherche de produits : pour localiser les magasins vendant des produits spécifiques.

: pour localiser les magasins vendant des produits spécifiques. Signalement des perturbations météorologiques : pour anticiper les imprévus.

Certaines de ces fonctionnalités existent déjà sur Google Maps, mais ont été améliorées pour vous accompagner dans la planification de vos voyages et de vos achats pendant la saison des fêtes.

Intégration de Gemini

Google a également mis en avant l’intégration de Gemini, son assistant IA qui permet de trouver des événements en utilisant un langage conversationnel. Vous pourriez demander à Gemini : « Quelles sont les activités hivernales amusantes à New York ? » ou « Est-ce que cet endroit offre un stationnement gratuit ? ». L’assistant fournit également des résumés des avis sur les lieux pour vous donner une idée de ce que les autres pensent d’un restaurant, d’un espace événementiel ou d’un magasin.

Des trajets plus sûrs et des recherches plus efficaces

Google Maps offre désormais la possibilité de signaler les « perturbations météorologiques », comme les routes non déneigées, la faible visibilité ou les routes inondées. Pour ceux qui utilisent les transports en commun, Maps permet de signaler les retards et d’obtenir des informations basées sur les rapports d’autres utilisateurs et des agences locales.

La fonctionnalité « Recherche de produits » vous permet de rechercher un article spécifique dans Maps, qui affiche les magasins vendant cet article. Enfin, un nouvel onglet « Moins cher » sur Google Flights vous aidera à trouver les meilleures offres de voyage en avion.