Google ferme son service Duplex sur le web, probablement trop coûteux d'entraîner une IA à naviguer sur des sites.

Un autre service Google rejoindra bientôt le cimetière d’apps du géant américain. La firme de Mountain View a annoncé cette semaine qu’elle mettait un terme à Duplex sur le web. Dans une page d’aide repérée par TechCrunch, l’entreprise annonce que le service ne fonctionnera plus après la fin de cette année 2022.

“Alors que nous continuons d’améliorer l’expérience Duplex, nous répondons aux retours que nous avons des utilisateurs et des développeurs pour pouvoir faire mieux encore”, déclarait un porte-parole de Google au blog américain. “D’ici à la fin de l’année, nous fermerons Duplex sur le web pour nous concentrer pleinement sur l’implémentation d’améliorations d’intelligence artificielle pour la technologie vocale Duplex qui aide les gens au quotidien.”

Google avait annoncé Duplex sur le web en 2019, comme une extension directe de son intelligence artificielle de réservation par téléphone Duplex. Initialement, la fonctionnalité avait été pensée et conçue pour aider les utilisateurs Android à acheter des places de cinéma. Duplex sur le web donnait à l’Assistant la capacité de naviguer de lui-même sur les sites web. Si vous aviez renseigné vos informations bancaires dans Chrome, l’Assistant pouvait alors s’occuper de toute l’opération d’achat des places de cinéma à votre place. Google avait par la suite étendu sa fonctionnalité à la protection des utilisateurs contre les fuites de données. À un moment, il était même possible de l’utiliser pour obtenir des informations sur les vols aériens et pour suivre les offres promotionnelles.

Probablement trop coûteux d’entraîner une IA à naviguer sur des sites

Quant à savoir pourquoi Google a décidé d’arrêter Duplex sur le web, TechCrunch suggère que cela puisse avoir un rapport direct avec le coût de l’apprentissage d’une intelligence artificielle pour naviguer sur les sites web. La page d’aide de la fonction précise que Google utilisait un user agent spécial pour évoluer sur les sites, et ce, plusieurs fois par jour. De plus, les performances de Duplex sur le web pouvaient être grandement impactées sur les administrateurs des sites en question empêchent l’outil d’indexer leur contenu.