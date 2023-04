Google empêchera bientôt les apps de prêt d’argent d’accéder à vos contacts et photos

Google renforce ses mesures envers les applications de prêt d'argent pour éviter les abus lorsque les utilisateurs ont des difficultés à rembourser.

Google va mettre en place, à compter du 31 mai, une nouvelle directive pour les apps permettant de réaliser des prêts personnels d’argent, ceci pour protéger les utilisateurs d’abus et autre harcèlement. Le géant de la tech a mis à jour ses règles d’utilisation pour empêcher aux applications de prêt d’argent d’accéder à la liste des contacts des utilisateurs. Celles-ci ne pourront plus, non plus, accéder aux photos et vidéos des utilisateurs, qu’elles soient stockées sur le téléphone lui-même ou sur un stockage externe.

Ce n’est que l’un des changements implémentés par la firme de Mountain View sur l’année écoulée, après plusieurs signalements de harcèlement sur certains marchés, notamment en Inde, au Pakistan, au Kenya et aux Philippines. Il est fréquent que les apps de prêt d’argent demandent l’accès aux contacts et aux fichiers media avant de permettre de réaliser une transaction. Le fait que les gens puissent facilement installer ces apps sur leurs téléphones en fait une solution très pratique pour pallier les soucis d’argent soudains. Mais dans la mesure où les taux d’intérêt sont le plus souvent exorbitants, un grand nombre d’emprunteurs se retrouvent en difficulté pour rembourser. C’est à ce moment-là que les abus surviennent.

Ces services peuvent commencer à envoyer des messages plus que douteux aux contacts des utilisateurs, y compris à de simples connaissances ou des collègues, pour tenter de les humilier et les forcer à payer. Certains vont même jusqu’à les menacer physiquement, eux et leurs familles. Comme TechCrunch le rapportait, dans certains cas, ces emprunteurs malheureux sont allés jusqu’à se suicider.

Pour tenter de garder ces prêteurs sous contrôle, Google a implémenté des règles plus fortes pour l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, le Nigéria, le Kenya et le Pakistan, les obligeant à soumettre une autorisation et d’autres documents des agences gouvernementales habilitées. Aux États-Unis, Google avait banni les apps de prêt sur salaire avec un taux annuel de 36 % ou supérieur en 2019. Et au Pakistan, les institutions financières non bancaires n’auront droit de publier qu’une seule application de prêt sur le Play Store à partir du 1er mai.

Le géant de la tech avait durci quelque peu ses mesures pour les apps de prêt il y a un an aux Philippines. Et il y a encore énormément d’applications de ce genre sur le Play Store et les histoires d’utilisateurs poursuivis au quotidien par ce genre de services sont légion. Ce durcissement de ton ne suffisait clairement pas. La firme de Mountain View a donc bloquer l’accès aux contacts et fichiers media pour limiter leur impact, un pas dans la bonne direction.