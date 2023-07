Google déploie des mesures anti-stalking pour les Apple AirTag et autres trackers Bluetooth. Google et Apple travaillent main dans la main pour augmenter la sécurité.

Les mesures de protection contre le stalking de Google sont en cours de déploiement. Les alertes de tracking inconnu et autres mesures de sécurité du même acabit annoncées durant la Google I/O en mai commencent à apparaître sur les appareils Android 6.0+. Cette initiative vise à réduire les cas de stalking numérique qui se sont grandement multipliés peu après le lancement des Apple AirTag en 2021.

Les alertes de tracking inconnu d’Android vous indiqueront lorsqu’un tracker Bluetooth inconnu voyage avec vous sans son propriétaire. Si votre smartphone Android vous alerte d’un accessoire de tracking, vous pouvez tapoter sur l’alerte pour en apprendre davantage, avec, notamment, une carte indiquant le trajet que l’accessoire a fait avec vous et parfois même un numéro de série et des informations sur le propriétaire de l’appareil. Vous pouvez aussi tapoter sur l’option “Jouer un son” pour que l’accessoire se signale et que vous puissiez le localiser. Si c’est effectivement quelque chose de suspect, le système vous donnera des instructions pour le désactiver, pour que son propriétaire ne puisse plus recevoir de mises à jour sur votre localisation. Dans le cas de l’AirTag, cela signifie enlever la batterie.

Ces nouvelles fonctionnalités vous permettent aussi de scanner manuellement la présence d’éventuels trackers proches plutôt que d’attendre une alerte. Une fois que le téléphone a reçu la mise à jour, allez dans Paramètres > Sécurité et urgence > Alertes de trackers inconnus et sélectionnez le bouton “Scanner maintenant”. Google explique que la recherche manuelle ne prend que dix secondes environ et si le système en trouve un, vous verrez les mêmes options qu’après une alerte automatique.

Google et Apple travaillent main dans la main pour augmenter la sécurité

Google et Apple travaillent ensemble à résoudre le problème du stalking via des trackers ; ils œuvrent à la mise en place d’un standard qui permettra aux autres trackers tiers de fonctionner avec leur système. De plus, Google a annoncé que le lancement de son réseau Localiser mon appareil (l’équivalent de Apple Localiser), lui aussi annoncé durant la Google I/O, est reporté. Google a décidé d’attendre qu’Apple implémente la totalité de ses protections contre le tracking inconnu dans iOS avant de lancer cette fonctionnalité.

Les mesures de sécurité de Google pourraient réduire l’efficacité de la protection et la localisation de vos éventuels objets perdus ou volés dans la mesure où les voleurs pourront découvrir plus facilement d’éventuels trackers que vous auriez cachés, et ce, quel que soit leur smartphone. Ceci étant dit, réduire le stalking est plus important pour Google et Apple que le reste.