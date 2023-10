Google déploie de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour Maps, Search et Assistant. Certaines pourraient être utiles à tout un chacun.

Google annonce tout un tas de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour Maps, Search et Assistant, ainsi que l’extension de certaines fonctions Pixel basées sur al caméra. Au menu notamment, l’accessibilité en fauteuil roulant : une nouvelle option arrive dans Maps sur iOS et Android pour filtrer les itinéraires accessibles en fauteuil. Ce qui peut être aussi pratique pour celles et ceux qui ont une poussette ou des bagages. Et si vous avez activé cette préférence dans vos paramètres, elle est aussi prise en charge dans les itinéraires à pied. L’option reste autrement accessible dans le menu avec les trois petits points en haut de l’écran.

Par ailleurs, cette notion d’accessibilité en fauteuil sera disponible dans plusieurs produits Google, dont Maps pour Android Auto et les voitures avec Google intégré nativement. Lorsque vous cherchez une adresse et tapotez dessus, une icône avec un fauteuil apparaîtra s’il y a une entrée pour les fauteuils, des toilettes accessibles en fauteuil, etc.

De manière plus générale, tous les établissements gérés par des personnes en situation de handicap seront plus facilement trouvables dans Maps et Search. Si un établissement s’identifie comme “géré par une personne en situation de handicap”, elle sera mentionnée comme telle. Google avait déjà mis en place ce genre de mentions pour les dirigeants asiatique, noir, latino, LGBTQ+, vétéran ou femme.

Google active aussi les capacités de lecteur d’écran dans Lens in Maps – baptisé auparavant Search with Live View -, un outil de réalité augmentée pour vous aider à trouver des distributeurs, des toilettes ou restaurants grâce à la caméra de votre smartphone. Il suffit de tapoter sur l’icône caméra dans la barre de recherche et de pointer votre téléphone où vous le souhaitez. “Si le lecteur d’écran est activé, vous aurez un retour audio des endroits autour de vous avec des informations utiles comme le nom, la catégorie de l’endroit et la distance”, expliquait Eve Andersson, de Google Products for All, dans un post de blog. Cette fonction Lens in Maps est d’ores-et-déjà disponible sur iOS. Elle arrivera plus tard sur Android.

Sur les appareils Pixel, l’app Loupe utilise votre caméra pour vous permettre de zoomer sur des détails du monde réel ou pour rendre les menus et autres documents plus faciles à lire grâce à des filtres de couleur, de luminosité ou de contraste. L’app est disponible pour les Pixel 5 et plus récent, mais pas le Pixel Fold.

Google précise aussi que la dernière version de Guided Grame arrivée sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro il y a quelques semaines reconnait les animaux, les plats et les documents en plus des visages pour aider les personnes souffrant de déficience visuelle à prendre des photos de bonne qualité. Cette mise à jour arrivera bientôt sur les Pixel 6 et 7.

Certaines pourraient être utiles à tout un chacun

Dans le même temps, Google propose des Routines d’Assistant plus personnalisables encore. Vous pouvez ajouter une Routine à votre écran d’accueil en tant que raccourci, déterminer sa taille à l’écran et la personnaliser avec une image de votre choix, “particulièrement utile pour les gens ayant des différences et des handicaps cognitifs”.

Enfin, Google ajoutait il y a quelque temps une fonctionnalité à la barre d’adresse de Chrome desktop pour détecter les fautes de frappe et suggérer des sites selon ce que vous vouliez effectivement saisir. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui dans Chrome sur iOS et Android. L’objectif est d’aider les gens souffrant de dyslexie, ceux qui apprennent encore à écrire ou ceux qui font fréquemment des fautes de frappe.